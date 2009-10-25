Путевка в мир кино

анонс

28 мая 2007

Любовь деревенского милиционера

В июне 1973 года на экраны вышел фильм Виталия Мельникова "Здравствуй и прощай" - трогательная, милая история о любви деревенского милиционера и многодетной молодой колхозницы (Людмила Зайцева), так и не решившейся покинуть мужа-алкоголика (Михаил Кононов).