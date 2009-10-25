Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Путевка в мир кино

25 октября
Все года

Хроника кино >>
25 октября 2009
В павильонах RWS начинающие режиссеры впервые произнесли заветные слова: «Камера. Мотор!» и «Стоп! Снято!». На киностудии RWS прошли съемки короткометражных картин начинающих режиссеров.
Мероприятие прошло в рамках Международной образовательной программы для молодых кинематографистов Tomorrow Ggeneretion Campus, официальным спонсором которой выступила кинокомпания.
В кампусе приняли участие 5 команд из разных стран мира, каждая подготовила свой учебный проект: написала сценарий и составила план съемок.
Киностудия RWS стала площадкой для воплощения идей в жизнь, предоставив молодым талантам не только павильоны для съемок, но и все необходимое для них оборудование: камеры, свет, реквизит и даже услуги художников по гриму.
По замыслу программы, создание фильма в максимально сжатые сроки – важная практическая составляющая обучения. Киностудия RWS создала максимально удобные условия для проведения мероприятия: ничто не отвлекало участников от творческого процесса.
На киностудию RWS приехал и всемирно известный оператор-постановщик Кристофер Дойл. Провести мастер-класс операторского искусства для участников Кампуса профессионал решил именно на RWS. По мнению, Дойла по-настоящему научиться чему-либо можно только на съемочной площадке, в процессе работы.
«Я думаю, главная цель подобных мероприятий – это окунуться в рабочую атмосферу, получить эту возможность, почувствовать контакт, дать молодым сделать что-то самим. На студии так много возможностей! Само расположение на заводе – это очень здорово, правильно, что есть возможность использовать структуру и пространство этих площадей, давать огромному количеству людей возможность работать. Я бывал в Китае в подобном месте. Эти здания, дома…Нигде вы больше не получите таких ощущений. Я очень впечатлен! Я хочу немедленно снять здесь фильм!» - поделился впечатлениями Кристофер.
Дойл уделил внимание каждому проекту, пообщался со всей командой. Вместе с Кристофером на киностудию приехал легендарный переводчик Василий Горчаков.
Организаторам Кампуса удалось привлечь к съемкам известных российских актеров. В составе съемочных групп на площадку RWS прибыли Дарья Мороз, Ирина Рахманова, Александр Баршак, Евгения Осипова, Юлия Мельникова, солист группы «Корни» Павел Артемьев и многие другие.
Возможности работать с такими актерами позавидовали бы и профессионалы. На площадках киностудии RWS сложились уникальные творческие тандемы.
Актерам понравилось не только живое взаимодействие с начинающими коллегами, но и сама киностудия:
Александр Баршак: Было очень приятно работать. Создалось ощущение междусобойчика. Здорово, что съемки проходят на RWS. RWS – эта сила, киностудии удалось побороть кризис, она все время что-то снимает. И даже занимается такими благотворительными проектами.

Ирина Рахманова: Я на RWS еще не работала, но с удовольствием это сделаю, как только представится такая возможность!

Дарья Мороз: Я не так давно была на питерской RWS, она абсолютно новая, отличная студия! Но на московской RWS уже отснято много проектов, чувствуется дух кино и та самая рабочая атмосфера. Сегодня я встретилась на площадке с приятными мне людьми, увидела друзей. Ощущение от сегодняшнего дня очень радостное!
Так, на RWS завершился еще один богатый на впечатления и кадры день. Для начинающих кинематографистов – работа на самой современной киностудии стала бесценным опытом.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр БаршакКристофер Дойл (II)Дарья МорозИрина Рахманова

фотографии >>
Ирина Рахманова в образе Чарли Чаплина
Ирина Рахманова в образе Чарли Чаплина
Александр Баршак и съемочная группа
Юлия Мельникова
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Любовь деревенского милиционера
Любовь деревенского милиционера
В июне 1973 года на экраны вышел фильм Виталия Мельникова "Здравствуй и прощай" - трогательная, милая история о любви деревенского милиционера и многодетной молодой колхозницы (Людмила Зайцева), так и не решившейся покинуть мужа-алкоголика (Михаил Кононов).
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Шилкин
22 октября трагически погиб во время исполнения трюка на съёмках кинокартины "Ильинский рубеж" каскадер Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Елена Караваешникова
18 октября ушла из жизни сценарист Елена Караваешникова.

День рождения >>

Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Павел Кузин
Олеся Пуховая
Аракел Семёнов
Тамара Сёмина
Дмитрий Франько
Матьё Амальрик
Орсо Мария Гуэррини
Анни Жирардо
Зэкэри Найтон
Майкл Уэстон
Энтони Франчоза
Эберхард Эше
все родившиеся 25 октября >>

Премьеры ТВ

Скорая помощь
15 октября
НТВ
Дожить до любви
22 октября
Россия 1
Отдай мою мечту
23 октября
ТРК Украина
Жена с того света
24 октября
Домашний
Механика теней
26 октября
Первый канал
Гражданская жена
27 октября
Россия 1
Мегрэ: Ночь на перекрёстке
27 октября
Первый канал
Ты мой свет
27 октября
Россия 1
В чужом краю
29 октября
Россия 1
Мажор-3
29 октября
Первый канал

ревью