"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены.

В самых последних числах октября съемочная группа картины «Мика и Альфред
» вернулась из двухмесячной экспедиции в Узбекистан, и сразу же после ноябрьских праздников приступила к работе в московских павильонах. И, на радость всем любителям хорошей актерской игры, к выполнению своих непосредственных обязанностей вернется Майк Йорк
, играющий главного героя (в своей возрастной группе).
Фильм «Мика и Альфред
», съемки которого компания «Лина» начала в августе, преодолела экватор экспедиционного периода. Уже позади съемки в Петербурге, Мюнхене и Узбекистане.
Главный герой картины Мика (в разном возрасте в исполнении Кости Дзямко
, Степана Шебуняева
, Даниила Страхова
и Майкла Йорка
) уже получил свой загадочный дар убийства людей на расстоянии. И, по словам режиссера картины Владимира Фатьянова, со съемками мистической линии картины связан довольно непростой психологический аспект: «Сложно передать словами, как потусторонний дар воплощается в реальности. Во время съемок мы погрузились в атмосферу,… где реальность и мистика тесно переплетаются».
Несмотря на то, что тексты для Майкла Йорка
были написаны на английском языке, актер серьезно заинтересовался изучением русского.
В результате съемок в Германии, в картине появился Борис Рубашкин
, которого в основном знают по песне «Цыпленок жареный».
«В Германии все прошло отлично, мы снимали масштабные сцены, которые привлекли большое внимание немцев, наблюдавших за съемочным процессом. Присутствовало большое количество прессы – телевидение, корреспонденты разных изданий. На съемках побывал и автор произведения «Мика и Альфред» Владимир Кунин
, который живет в Мюнхене. Ему очень понравилось, как идет работа», - рассказал продюсер ленты Александр Гуняев
.
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