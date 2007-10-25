Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены.

25 октября
Все года

Хроника кино >>
25 октября 2007
В самых последних числах октября съемочная группа картины «Мика и Альфред» вернулась из двухмесячной экспедиции в Узбекистан, и сразу же после ноябрьских праздников приступила к работе в московских павильонах. И, на радость всем любителям хорошей актерской игры, к выполнению своих непосредственных обязанностей вернется Майк Йорк, играющий главного героя (в своей возрастной группе).
Фильм «Мика и Альфред», съемки которого компания «Лина» начала в августе, преодолела экватор экспедиционного периода. Уже позади съемки в Петербурге, Мюнхене и Узбекистане.
Главный герой картины Мика (в разном возрасте в исполнении Кости Дзямко, Степана Шебуняева, Даниила Страхова и Майкла Йорка) уже получил свой загадочный дар убийства людей на расстоянии. И, по словам режиссера картины Владимира Фатьянова, со съемками мистической линии картины связан довольно непростой психологический аспект: «Сложно передать словами, как потусторонний дар воплощается в реальности. Во время съемок мы погрузились в атмосферу,… где реальность и мистика тесно переплетаются».
Несмотря на то, что тексты для Майкла Йорка были написаны на английском языке, актер серьезно заинтересовался изучением русского.
В результате съемок в Германии, в картине появился Борис Рубашкин, которого в основном знают по песне «Цыпленок жареный».
«В Германии все прошло отлично, мы снимали масштабные сцены, которые привлекли большое внимание немцев, наблюдавших за съемочным процессом. Присутствовало большое количество прессы – телевидение, корреспонденты разных изданий. На съемках побывал и автор произведения «Мика и Альфред» Владимир Кунин, который живет в Мюнхене. Ему очень понравилось, как идет работа», - рассказал продюсер ленты Александр Гуняев.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр ГуняевКонстантин ДзямкоМайкл ЙоркВладимир КунинБорис РубашкинДаниил СтраховВладимир ФатьяновСтепан Щебуняев
фильмы
Правосудие волков

фотографии >>
"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. фотографии
"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. фотографии
"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. фотографии
"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
умник (астана)   25.10.2014 - 02:10
Стыдно ,господа. Съемки в УзбекЕстане? Статью даже читать не стал читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Образы Америки
Образы Америки
С 28 сентября по 1 октября в Москве, в кинотеатре "35 мм" будет проходить Первый московский фестиваль американского кино "Образы Америки". Фестиваль представит московским зрителям 4 программы: "Гении начинались так", "ИндиВид" (программа независимого американского кино - продолжение одноименного фестиваля, прошедшего в Киноклубе "35 мм" осенью 2005 г.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Шилкин
22 октября трагически погиб во время исполнения трюка на съёмках кинокартины "Ильинский рубеж" каскадер Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Елена Караваешникова
18 октября ушла из жизни сценарист Елена Караваешникова.

День рождения >>

Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Павел Кузин
Олеся Пуховая
Аракел Семёнов
Тамара Сёмина
Дмитрий Франько
Матьё Амальрик
Орсо Мария Гуэррини
Анни Жирардо
Зэкэри Найтон
Майкл Уэстон
Энтони Франчоза
Эберхард Эше
все родившиеся 25 октября >>

Премьеры ТВ

Скорая помощь
15 октября
НТВ
Дожить до любви
22 октября
Россия 1
Отдай мою мечту
23 октября
ТРК Украина
Жена с того света
24 октября
Домашний
Механика теней
26 октября
Первый канал
Гражданская жена
27 октября
Россия 1
Мегрэ: Ночь на перекрёстке
27 октября
Первый канал
Ты мой свет
27 октября
Россия 1
В чужом краю
29 октября
Россия 1
Мажор-3
29 октября
Первый канал

ревью