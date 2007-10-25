"Душка": европейское кино о русской душе

анонс

18 февраля 2013 Презентация проекта «Мика и Альфред» В конференц-зале ИТАР-ТАСС 2 августа состоялась презентация нового кинопроекта «Мика и Альфред».

31 января 1944 Киноповесть Довженко — это откровенный выпад против политики партии «Запрещение «Украины в огне» сильно удручило меня. И все-таки думаю: пусть она запрещена. Слово произнесено»

1 октября 2006 Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом.