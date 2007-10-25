"Душка": европейское кино о русской душе

Культовый голландский режиссер Йос Стеллинг, автор знаменитого «Стрелочника» и «Летучего голландца», приехал в Россию представить фильм «Душка». В картине объектом внимания режиссера стал русский характер, а главную роль сыграл Сергей Маковецкий
. Фильм выдвинут на премию «Оскар» от Нидерландов.Синопсис:
Во время кинофестиваля в провинциальном русском городе сценарист и кинокритик Боб (Жен Бервуц) встречает в толпе странного незнакомца по имени Душка (Сергей Маковецкий
) и в шутку приглашает его в Амстердам. Когда много лет спустя Душка вдруг появляется на пороге его дома, Боб не сразу вспоминает, кто это. Он работает над сценарием, влюблен в юную билетершу из кинотеатра (Сильвия Хукс), и пока даже представить себе не может, какую роль в его жизни сыграет этот нежданный гость…
Сергей Маковецкий:
« … Душка появился на свет в автобусе, его мать не успела доехать до роддома. Увидев младенца, люди сказали: ах, какой душка! Так к нему прилепилось это слово, стало его именем.
…Душка – человек, который очень органично приходит туда, где его не ждут. Он всегда в ладу с самим собой и не замечает, что окружающие мечтают от него избавиться. Никакого бытового правдоподобия в фильме Йоса Стеллинга нет. Как Душка появляется у своего нового знакомого? Где же визы, паспорта, границы? Он просто возникает и все.
…Йос когда посмотрел материал, сказал: главное, что тебе удалось – это обаяние, естественность, какая бывает у детей. И чувство опасности, которое возникает от внутренней безмятежности Душки. Вот такой он странный человек: приходит ниоткуда и исчезает в никуда».. (Из интервью Ольге Галицкой для «Вечерней Москвы»)
Йос Стеллинг:
«… Душка и Боб для меня два взаимосообщающихся сосуда. Можно сказать, что каждый из них мое alter ego. Почему мне понадобился для этого именно русский герой? Когда я смотрю, как Душка Маковецкого всего лишь размешивает сахар в чашке чая, я ощущаю за ним какую-то странную дополнительную силу, что-то исключительное и поражающее меня. Он, конечно, - редкий и очень тонкий актер, за которым кроется тайна, и взаимопонимание с ним возникло у меня на каком-то высшем уровне» (Из интервью Ольге Сурковой)
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