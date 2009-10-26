Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пассажирка» выходит в прокат!

26 октября
Все года

Хроника кино >>
26 октября 2009
26 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялся пресс-показ нового фильма Станислава Говорухина «Пассажирка». По окончании просмотра на вопросы журналистов ответили сам режиссер и актеры Виктор Сухоруков, Анна Горшкова, Алексей Коряков и Иван Агапов.
Тон беседе задал Сухоруков, рассказав о том, что зрители не раз говорили ему, что «Пассажирка» - «советский» фильм. Произнеся, как всегда, пламенную речь о различиях современного «советского» кино от российского, актер передал слово остальным, но, тем не менее, всякий раз, как появлялась такая возможность (а она возникала чуть ли не каждую минуту), комментировал слова своих коллег.
Станислав Сергеевич был, как обычно, немногословен. На вопрос о том, что он хотел сказать своим фильмом, режиссер в свойственной ему манере выразился о том, что и сам не ведает про его идею и смысл. Ему просто нравится проза Станюковича, и он решил поделиться своей любовью к этому автору. Было немало сказано о разнице между своими и чужими зрителями, о том, как тяжело снималась картина (как, впрочем, и многие его работы, начиная с «Ворошиловского стрелка»), о правильной отдаче чести старшему по званию. Мастер настоятельно просил обратить внимание на талант художника Валентина Гидулянова, с которым он проработал бок о бок тридцать лет, начиная с шедевра детективного жанра «Место встречи изменить нельзя».
Ближе к финалу кто-то из журналистов попросил рассказать смешную историю, приключившуюся во время съемок фильма. В связи с тем, что главный рассказчик подобных историек отсутствовал, пришлось отвечать присутствующим. Агапов заметил, что смешного было много, но затруднился вспомнить что-то конкретное. Коряков поведал, как кто-то к нему подошел и спросил: «Вы - родственник Говорухина На отрицательный же ответ актера послышалось недоуменное восклицание: «Тогда почему вы у него снимаетесь?» Что тут скажешь, бывают же люди и застоялые клише...
Станислав Сергеевич, оглядев всех, признался, что обязан жизнью Анне Горшковой. Дело в том, что съемки проходили на острове Тенерифе, и однажды Говорухин с друзьями и Анной решили прокатиться в горы. Там, естественно, все отдыхавшие вместе с шофером выпили, и молодой актрисе, отказавшейся от спиртного, пришлось следить всю дорогу за тем, чтобы их машина не скатилась с обрыва.
Таковы были приключения русских на Тенерифе, а получившийся в результате фильм можно посмотреть на экранах с 5 ноября, предварительно ознакомившись с рецензией в нашей рубрике «Премьеры».

Макс Милиан
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Валентин ГидуляновСтанислав ГоворухинАнна ГоршковаАлексей КоряковВиктор Сухоруков
фильмы
Пассажирка

фотографии >>
«Пассажирка» выходит в прокат! фотографии
«Пассажирка» выходит в прокат! фотографии
«Пассажирка» выходит в прокат! фотографии
«Пассажирка» выходит в прокат! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Сам пришел или Не горюй!
Сам пришел или Не горюй!
22 декабря 1969 года на экраны СССР вышла комедия Георгия Данелии "Не горюй!", знаковая, фирменная работа режиссера, снятая по мотивам романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен".
Секретный циркуляр Главреперткома
Секретный циркуляр Главреперткома
Главрепертком издал секретный циркуляр о том, как следует изображать русского царя и его окружение в театре и кино: « фигура царя отнюдь не должна возбуждать какую бы то ни было симпатию: он должен изображаться не только "безвольным ребенком" (хотя бы и туповатым), но в нем должен чувствоваться и проглядывать виновник 9-го января, ленского расстрела и т.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Григорьев
23 октября ушёл из жизни артист эстрады Юрий Григорьев.
Олег Шилкин
22 октября трагически погиб каскадёр Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Лариса Барабанова
Андрей Гусев
Елена Дудина
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Роджер Аллам
Ангелика Валлер
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
Алиция Яхевич
все родившиеся 26 октября >>

Премьеры ТВ

Отдай мою мечту
23 октября
ТРК Украина
Механика теней
26 октября
Первый канал
Гражданская жена
27 октября
Россия 1
Мегрэ: Ночь на перекрёстке
27 октября
Первый канал
Ты мой свет
27 октября
Россия 1
В чужом краю
29 октября
Россия 1
Мажор-3
29 октября
Первый канал
Обычная женщина
29 октября
ТВ-3

ревью