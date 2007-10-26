"Тридцатилетние". Стоп. Снято.

анонс

28 июля 2007

Приговор «Большой жизни»

«Возьмем фильм «Большая жизнь», это — небольшая жизнь. Больно смотреть на изображение наших людей. Удивительно, когда дело касается советских людей, умудряются испачкать каждый раз.