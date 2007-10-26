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"Тридцатилетние". Стоп. Снято.

26 октября
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26 октября 2007
В компании Амедиа закончились съемки сериала «Тридцатилетние». Последняя сцена проекта собрала всех главных героев проекта в ресторане Sorbetto, где Юрий, наконец, набрался смелости и раскрыл своим друзьям страшную тайну об огромных долгах. Как отреагировали Пух, Смирный и Фил на признание Юрца, смотрите в новых сериях. Скажем лишь то, что это событие затмил, причем, в буквальном смысле, другой эпизод, а именно - пожар в ресторане. А если точнее даже поджог. Эту «крайнюю», как говорят киношники, сцену снимали в течение нескольких часов. Казалось, съемочный павильон просто не хочет никого отпускать из своих стен. Все началось с того, что пиротехник, готовясь к этому эпизоду, перестарался и выпустил намного больше дыма, чем было необходимо. Пришлось остановить съемки на полтора часа, чтобы проветрить помещение.
Съемки сериала «Тридцатилетние» длились три месяца. За это время копания Амедиа отсняла 32 серии, которые переданы на телеканал СТС, по заказу которого производился сериал. Премьера «Тридцатилетних» состоялась на телеканале СТС 3 сентября, первый сезон проекта состоял из 16 серий.
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АМЕДИА/А. Сапроненков
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