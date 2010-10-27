Дмитрий Месхиев переизбран на второй срок Председателем Правления СК СПб

Москва, 27 октября 2010 года – Главный продюсер ЗАО «Всемирные Русские Студии» и художественный руководитель «Киностудии РВС-Санкт-Петербург» режиссер Дмитрий Месхиев переизбран на второй срок Председателем Правления Союза кинематографистов Санкт-Петербурга (СК СПб). Выборы Председателя Правления осуществляются организацией каждые три года.

Впервые Дмитрий Месхиев был выбран на этот пост в 2008 году. Под его председательством Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга были созданы: «Фонд содействия кинематографу», киностудия «Грифон» для поддержки талантливой молодежи, открыты курсы по обучению кинематографическим специальностям при СК СПб, совместно с Благотворительным фондом помощи детям «Детский КиноМай» учрежден и успешно проведен I Санкт-Петербургский детский Благотворительный кинофестиваль, а также многое другое.

В ближайших планах Союза кинематографистов Санкт-Петербурга: проведение Х Санкт-Петербургского Открытого фестиваля фильмов студентов киношкол «Начало», проведение II Санкт-Петербургского детского Благотворительного кинофестиваля «Детский КиноМай», подготовка и издание на электронном носителе «Аннотированного указателя отечественных художественных кино- и телефильмов 1908-2008», проведение недель бесплатных показов кинофильмов.

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга создан в 1991 году. Приоритетными направлениями работы СК СПб являются: социальная поддержка членов Союза, поддержка молодых кинематографистов Санкт-Петербурга, работа в сфере защиты авторских прав. В настоящее время в Союзе состоит 833 члена. Это - режиссеры, операторы, художники, звукорежиссеры, актеры, монтажеры, продюсеры, художники по костюмам, кинокритики и киноведы, инженеры по кинооборудованию.

«Всемирные Русские Студии»