«Тюльпан». Новая победа

На 21-м Токийском международном кинофестивале, который завершился 27 октября, фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» получил
Гран-при (Tokyo Sakura Grand Prix), а также Приз за лучшую режиссуру.
Председатель жюри Джон Войт заявил: «Все члены жюри признали этот фильм выдающимся достижением. Мы живем в очень сложном и запутанном мире, но эта история о семье кочевников заставила нас взглянуть на себя по-новому»
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По сюжету фильма молодой человек по имени Аса, отслужив в военно-морском флоте, возвращается в Казахские степи, где его сестра с мужем-пастухом живут кочевой жизнью. Чтобы стать самостоятельным Аса должен сначала жениться. А единственная незамужняя девушка в пустынной степи - Тюльпан. Но она не любит Асу, потому что считает, что у него слишком большие уши. Однако Аса не теряет надежду, продолжая мечтать о счастливой семейной жизни в степи.
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