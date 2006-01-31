Унтер-офицер Филимонов на экранах СССР

анонс

31 января 2006 «Параллельное» кино в Роттердаме На 35-ом международном кинофестивале в Роттердаме показана гала-ретроспектива картин объединения «Сине Фантом», снятых в 1990-2000 годы.

29 апреля 2006 Как искали Владика. Или - Шурика? В 1964 году Леонид Гайдай решил поставить комедию по сценарию М.Слободского и Я.Костюковского "Несерьёзные истории", который включал в себя две новеллы. Главный герой - Владик Арьков.

18 февраля 2013 Фестиваль "Наша анимация" Вслед за российскими художественными фильмами на экраны возвращается и отечественная анимация.