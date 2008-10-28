«Поп». Съемки

анонс

3 июня 2006 Первый в истории России киносеанс 4 мая 1896 года в санкт-петербургском театре «Аквариум» взорам изумленной публики было представлено новое чудо – кино. С этого дня, собственно, и началась история отечественного кинопроката.

13 февраля 2012 «ЗАВТРА». Жюри 17 октября прошла пресс-конференция членов жюри второго Международного фестиваля современного кино «ЗАВТРА» / 2MORROW 2.

31 января 2006 «Параллельное» кино в Роттердаме На 35-ом международном кинофестивале в Роттердаме показана гала-ретроспектива картин объединения «Сине Фантом», снятых в 1990-2000 годы.