«Укрощение строптивых». Премьера в «Пушкинском»

анонс

23 ноября 2006

"Красные дьяволята" идут в атаку!

В 1920 году Павел Бляхин занимал пост Председателя губревкома в районе Екатеринославля, в 1921 году его направили на работу в Кострому, а оттуда - на партийную работу в Баку. В те годы поезда ходили нерегулярно, поэтому добирался Павел Бляхин до Баку почти месяц.