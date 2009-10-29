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«Укрощение строптивых». Премьера в «Пушкинском»

29 октября
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29 октября 2009
Премьера российской комедии «Укрощение строптивых» опровергает известную народную поговорку о том, что дыма без огня не бывает. На премьеру собралось столько народу, что в просторном фойе кинотеатра «Пушкинский» было не протолкуться. Не обошлось и без звёзд. Премьеру посетили исполнители главных ролей, среди них Юлия Галкина, Андрей Носков, Андрей Федорцов, ну и конечно визитная карточка комедии - Анна Семенович. Кроме того, была замечена Надя Ручка. Вокруг знаменитостей творился настоящий переполох. Очереди вспышек со всех сторон. После того, как все расселись по своим местам, на сцене появился режиссёр и продюсер картины Игорь Каленов. Выразив своё удовольствие от вечера, поблагодарив зрителей, Коленов принялся строить на сцене линейку из съёмочной группы. В целом, премьера получилась достаточно громкая. Жаль только, что сам фильм можно было бы и не смотреть.

Дмитрий Пустовойтов[b][/b]
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«Укрощение строптивых». Премьера в «Пушкинском» фотографии
«Укрощение строптивых». Премьера в «Пушкинском» фотографии
«Укрощение строптивых». Премьера в «Пушкинском» фотографии
«Укрощение строптивых». Премьера в «Пушкинском» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Diana (LA)   12.12.2009 - 23:15
Полностью согласна с автором статьи - фильм можно было бы и не смотреть. Даже обояние Игоря Лифанова не спасло. Фильм-пустышка, бездарно потраченные деньги и время. :( читать далее>>
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