«Укрощение строптивых». Премьера в «Пушкинском»

Премьера российской комедии «Укрощение строптивых»
опровергает известную народную поговорку о том, что дыма без огня не бывает. На премьеру собралось столько народу, что в просторном фойе кинотеатра «Пушкинский» было не протолкуться. Не обошлось и без звёзд. Премьеру посетили исполнители главных ролей, среди них Юлия Галкина, Андрей Носков, Андрей Федорцов, ну и конечно визитная карточка комедии - Анна Семенович. Кроме того, была замечена Надя Ручка. Вокруг знаменитостей творился настоящий переполох. Очереди вспышек со всех сторон. После того, как все расселись по своим местам, на сцене появился режиссёр и продюсер картины Игорь Каленов. Выразив своё удовольствие от вечера, поблагодарив зрителей, Коленов принялся строить на сцене линейку из съёмочной группы. В целом, премьера получилась достаточно громкая. Жаль только, что сам фильм можно было бы и не смотреть.
обсуждение >>