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[ ДОМОВОЙ ] - в рамках МКФ «Молодость».

29 октября
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29 октября 2008
25 октября в рамках МКФ «Молодость» состоялся гала-показ фильма «ДОМОВОЙ» на Украине. Представить фильм украинским зрителям приехали режиссер Карен Оганесян и продюсер фильма, генеральный директор ГК «Централ Партнершип» Рубен Дишдишян.
Украинские зрители оказали очень теплый прием гостям. Количество желающих увидеть фильм превысило количество мест в большом зале кинотеатра «Киев». Зрители, которым не хватило билетов, рассаживались на ступеньках и на полу перед экраном. По окончании фильма зал взорвался аплодисментами. После просмотра в холле кинотеатра повсюду звучали позитивные отзывы зрителей, режиссера Карена Оганесяна долго не отпускали новоявленные поклонники его творчества.
Режиссеру удалось собрать в фильме ярчайших и талантливейших актеров современности – Константина Хабенского, Владимира Машкова, Чулпан Хаматову, Армена Джигарханяна.
«ДОМОВОЙ» - вторая режиссерская работа Карена Оганесяна. Его первый фильм «Я остаюсь» вышел на экраны в 2007 году. Тогда Карену также удалось собрать талантливейших актеров – Андрея Краско, Нелли Уварову, Федора Бондарчука, Андрея Соколова, Елену Яковлеву, Владимира Епифанцева, Галину Польских.
Пока «ДОМОВОЙ» готовится к широкому прокату, в творческих планах Карена уже съемки нового фильма – «Марафон», на главные роли в котором режиссер планирует пригласить Константина Хабенского и Инну Чурикову.
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