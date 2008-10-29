[ ДОМОВОЙ ] - в рамках МКФ «Молодость».

анонс

29 января 2007

«Война и мир» - 135 миллионов зрителей

Съемки третий и четвертой серии киноэпопеи «Война и мир» начались 9 августа 1965 года - в Можайске сняли несколько объектов, а затем 14 августа отправились в Калинин, затем – в Дорогобуж и Звенигород.