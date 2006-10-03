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Беглянки - Екатерина Гусева и Ирина Рахманова

3 октября
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3 октября 2006
3 октября в Москве начались съемки кинофильма «Беглянки» режиссера Юсупа Разыкова с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях. Съемки проходили в Москве и деревне под Серпуховым до середины декабря 2006 года.
Это лиричная и веселая история о двух девушках, случайно встретившихся на шоссе. У каждой из них свои житейские проблемы: известная столичная телеведущая Аня оказалась в центре скандала из-за кражи в аптеке, а внучка знаменитой деревенской ведьмы Нюра навела порчу на соседку. Но объединяют двух беглянок не проблемы, а подбитая утка, которую они решают отвезти в заповедник. По дороге к ним присоединяется влюбчивый семинарист и крутые парни на джипе, разыскивающие беглянок. За погоней наблюдают безмолвные фантомы - заблудившиеся во времени крестьяне из загадочной деревни Клоки…
Сценаристы этой полумистической картины - Юсуп Разыков при участии Виктории Евсеевой.
Режиссер о героинях фильма:
«Катя Гусева, исполнительница роли телеведущей, на самом деле, просто влюблена в сценарий. Вначале фильма ее героиня кажется нам жесткой, по идее она должна быть стервозной и вызывать отторжение. А в ходе истории оказывается – у нее такие же проблемы с самоидентификацией, как и у Нюры, и она также мучается. Деревенская почтальонша Нюра – это для меня самый положительный герой в современном кино. Ира Рахманова, которая играет ее в фильме, и в жизни просто умница. Нюра – очень сильная и очень цельная девушка. Все говорят, что она ведьма, но я думаю, что та внутренняя сила, которая у нее есть, гораздо важней, чем ведьмины дела. И кроме живых современных людей у нас в фильме еще будут «эти», создающие необычную магическую тему. «Эти» - это крестьяне 19-го века, которые исчезли с дагерротипа 1861 года и заблудились во времени».

Производство - Кинокомпания ЮНИФОРС совместно с кинокомпанией ТВИНДИ.
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Беглянки - Екатерина Гусева и Ирина Рахманова фотографии
Беглянки - Екатерина Гусева и Ирина Рахманова фотографии
Беглянки - Екатерина Гусева и Ирина Рахманова фотографии
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