Героев «Мадагаскара 2» вновь озвучили российские звезды

ревью

«Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»: Пятьдесят оттенков русскости

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«Саша обрел звёздность»: Жора Крыжовников об Александре Петрове и сериале «Звоните ДиКаприо!»

А так же о воспаленном эго, профессиональной зависти и противостоянии кино и сериалов