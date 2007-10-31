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«1612». Фоторепортаж с премьеры

31 октября
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31 октября 2007
31 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Владимира Хотиненко «1612. Хроники Смутного времени».
Среди зрителей, помимо создателей картины, были и давно знакомые лица: Денис Евстигнеев, Алексей Учитель, Иван Охлобыстин, Борис Грачевский, Елена Старостина, Олег Фомин, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Никита Михалков, Светлана Хоркина, Михаил Швыдкой и другие.
Представил свое детище на сцене сам режиссер. Вместе с ним вышли на поклон исполнители главных ролей Петр Кислов, Виолетта Давыдовская, Артур Смольянинов, а также Александр Самойленко, Михаил Жебровский (Поляк), Даниил Спиваковский, Александр Балуев, оператор Илья Демин, композитор Алексей Рыбников. Не хватало только из-за их плотного графика Марата Башарова, Валерия Золотухина, Михаила Пореченкова...
По признанию Владимира Хотиненко, идею картины он задумал более двадцати лет назад. Он также сознался, что заново учился, работая над этим эпосом, так как ранее, практически, не обращался к приключенческому кино. О том, что же у него получилось в итоге, вы можете прочитать здесь.
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Александр БалуевМарат БашаровВиолетта ДавыдовскаяИлья ДёминВалерий ЗолотухинПётр КисловНикита МихалковМихаил ПореченковАлексей РыбниковАлександр СамойленкоАртур СмольяниновДаниил СпиваковскийВладимир Хотиненко
фильмы
1612: Хроники Смутного времени

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Светлана Хоркина и Елена Старостина
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№ 1
Поло (Роооо)   30.11.2016 - 14:39
Очень красивые оба и полина гагарина супер красотка и петр кислов супер красавец читать далее>>
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