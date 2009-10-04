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Премьера нового фильма Игоря Волошина

4 октября
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4 октября 2009
В московском кинотеатре "Ролан" 4 октября 2009 года состоялась премьера художественного фильма Игоря Волошина "Я". Автобиографическая киноповесть Игоря Волошина стала финальным аккордом московского фестиваля арт-хаусного кино "Осенняя эйфория". Для погружения в атмосферу, соответствующую периоду распада СССР, гостям наливали самый доступный алкогольный напиток той эпохи - портвейн, предлагали в качестве незамысловатой закуски спелые яблоки и развлекали песнями "Ласкового мая", Михаила Круга, Shocking Blue. Кроме пищи земной предлагалась так же пища духовная - каждый пришедший получал экземпляр книги со сценариями Игоря Волошина.
Картину собравшимся представили режиссер Игорь Волошин, продюсеры Анна Михалкова и Максим Королев, актеры Артур Смольянинов, Оксана Акиньшина, Алексей Горбунов, Михаил Евланов, Мария Шалаева. Среди гостей были замечены Александр Митта, Надя Михалкова, Резо Гигинеишвили, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Ирина Розанова, Олег Фомин, Леонид Рыбаков.
Куратор фестиваля Андрей Плахов передал зрителям видео-обращение: "Российское молодое кино сейчас сформировалось в "новую волну" с довольно яркими и самобытными очертаниями. Таков и фильм "Я" - необычная форма, которая вызывает сложные эмоции. Кстати, итальянские критики уже назвали эту картину русским "Амаркордом", потому что его название созвучно сюжету Волошина, в котором герой заново переживает ключевые эпизоды своей жизни".
Сам режиссер предпочел о фильме не говорить - представил съемочную группу, перекрестил и благословил проектор и предложил гостям премьеры увидеть все самим.
Широкому зрителю фильм будет доступен в прокате с 15 октября.
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Оксана АкиньшинаИгорь Волошин
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Премьера нового фильма Игоря Волошина фотографии
Премьера нового фильма Игоря Волошина фотографии
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