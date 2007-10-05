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«Домовой»: начало съемок

5 октября
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5 октября 2007
Компания «Централ Партнершип» приступила к съемкам городского триллера «Домовой». Это вторая режиссерская работа Карена ОганесянаЯ остаюсь»). Главные роли в картине сыграют Константин Хабенский, Владимир Машков, Чулпан Хаматова.
Съемки начались с Калужской площади. Это любимое место роллеров, но 2 октября они собрались там по особенному поводу, в качестве массовки. Место вокруг памятника Ленину превратилось в съемочную площадку для психологического триллера. Первый съемочный день начался с эпизодов с участием Константина Хабенского и Владимира Машкова. Как признается режиссер Карен Оганесян, прочитав сценарий, он сразу увидел в главных ролях именно этих актеров. Несмотря на теплый день, на съемках из поливальной установки шел проливной дождь. И массовка (140 человек), нарядившись в плащи и прихватив с собой зонтики, пугая случайных прохожих, бодро курсировала вдоль обычно безлюдного перехода, где снималась одна из сцен. Фильм пишется черновым звуком, чтобы сохранить уличную атмосферу триллера. Съемки продлятся до середины декабря.
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Владимир МашковКарен ОганесянКонстантин ХабенскийЧулпан Хаматова
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«Домовой»: начало съемок фотографии
«Домовой»: начало съемок фотографии
«Домовой»: начало съемок фотографии
«Домовой»: начало съемок фотографии
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