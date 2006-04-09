В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом. Ловкие предприниматели водят его за ручку по улицам. Собирают деньги, шевеля сердце плаксивыми сюжетцами.
Этому должен быть конец.
Коммунизм должен отобрать кино у спекулятивных поводырей. Футуризм должен выпарить мертвую водицу — медлительность и мораль. Без этого мы будем иметь или привозную чечетку Америки, или сплошные "глаза со слезой" Мозжухиных.
Первое надоело.
Второе еще больше".
6 мая — Владимир Мотыль вылетает в Махачкалу (Дагестанская АССР) для выбора мест натурных съемок фильма "Белое солнце пустыни" и пробудет там до 15 мая. За три дня до его возвращения в ЭТК придет сообщение из Главного управления художественной кинематографии, что режиссерский сценарий наконец-то принят.
В 1942 году на Ташкентской киностудии, ставшей средоточием кинематографистов и театральных работников, режиссер Леонид Луков снимал фильм "Два бойца". Картина рассказывала о крепкой фронтовой дружбе двух солдат, добродушном, неторопливом, основательном богатыре - "Саше с Уралмаша" и темпераментном шутнике и балагуре - одессите Аркаше Дзюбине.
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