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«Книга Мастеров». Пресс-показ

7 октября
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7 октября 2009
7 октября состоялся пресс-показ «Книги Мастеров», первого диснеевского фильма в России. Премьера картины пройдет только 29 октября, но рекламная кампания началась уже в июне; трейлер, сцены и кадры из фильма можно посмотреть и на нашем сайте в том числе. Надо сказать, что ни одной иностранной фамилии в титрах фильма обнаружено не было, то есть результат – полностью на совести российских авторов и производителей. Генеральный продюсер компании Дисней, Марина Жигалова-Озган, чьей идеей, похоже, и является возрождение в России сказочного жанра, также русская дама. Так что если вам не понравится фильм, не ругайте несчастного Микки-Мауса. Он ни в чем не виноват.
Резчик по камню Иван (Максим Локтионов, первая роль в кино) попадает в плен к Бабе Яге (Лия Ахеджакова), у которой встречает девушку Катю (Мария Андреева, точь-в-точь молодая Татьяна Друбич), в которую непременно влюбляется. Добрый молодец хочет освободить Катю от Каменной Княжны (Ирина Апексимова), которая правит Каменной страной, сидя в башне, но мечтает выбраться оттуда и завладеть всем миром. Иван должен прочитать волшебную книгу камнерезов, а затем оживить чудо-камень Алатырь.
Сказки хочется. «Хочется сказки, как мороженого», - сказал как-то актер Александр Леньков, без которого, конечно, не обошлась «Книга Мастеров». Он играет деревенского старосту, во всем потакающего прихотям местного барина. Не обошлось также без других известных актеров, многие из которых сами по себе уже стали былинными персонажами, натуральными героями русской сказки: Леонид Куравлев играет барина, Лия Ахеджакова – бабу Ягу, в эпизодических ролях Гоша Куценко – Кащей, Михаил Ефремов – богатырь, Ольга Аросева – бабушка-рассказчица, Валентин Гафт – волшебное зеркало. И, можете не волноваться, Сергей Гармаш тоже есть. Он озвучивает Коня. Увы, многие из персонажей для сюжета не важны, а присовокуплены для красоты и веса. Актеры играют прекрасно, но, к сожалению, только одного их мастерства не хватает для того, чтобы вытянуть фильм до уровня той волшебной сказки, которой хочется, как мороженого.
Последними в нашей стране действительно хорошими фильмами-сказками были картины «Там, на неведомых дорожках» (1982) и «После дождичка в четверг» (1985). Четверть века назад! Это были веселые, осовремененные сказки, в которых герои ездили на велосипеде и использовали как чудеса, так и достижения науки, а герои разговаривали на привычном бытовом языке. «Книга Мастеров» пытается восстановить традиции старой сказки на новый лад, из технических приборов там действует клубок с GPS-навигатором, а сказочная речь щедро разбавлена современной лексикой. Но, то ли секреты утеряны, то ли мы стали другими, к сожалению, «Книга Мастеров» по форме и содержанию напоминает скорее недавнее русское фэнтези а-ля «Волкодав» и «1612» или, простите меня, «Старые песни о главном», чем наши любимые «советские» сказки.
Невозможно понять, в чем дело: смотришь на дома в «Морозко» и видишь деревню, смотришь на дома в «Книге Мастеров» и видишь красивые декорации. Да, хорошие декорации, костюмы потрясающие, Ирина Апексимова меняет шикарнейшие головные уборы в каждой сцене. Спецэффекты – …нормальные (все лучше и лучше). Актеры – суперклассные. А не получается кино. Рассыпается на ряд сценок, которые даже смонтированы между собой искусственными переходами в виде перелистывания страниц книги. Массовка не становится сельчанами, костюмы не превращаются в одежду. Эффектов много, а жизни нет. Ох, оживить сказку наверное, сложнее, чем камень Алатырь.
Впрочем, возможно, я очень строго оцениваю развлекательное кино для детей. Кстати, их было на показе немало, и, кажется, все остались довольны. Взрослые тоже смеялись шуткам. Я и сама смеялась несколько раз. И очень уважаю старания авторов. Видно, что все очень старались, вложили в фильм не только диснеевские деньги, но и собственные души. Сложно это, оказывается, рассказывать сказку.
До премьеры еще почти три недели. За это время про фильм узнают даже те, кто в кино ходит раз в год и не следит за событиями российского кинематографа. «Книга Мастеров» - безусловно, яркое событие, даже при всех имеющихся недостатках. Сказка пройдет в самом широком прокате и соберет огромное количество зрителей, большинству из которых она понравится. Это факт. «Чему быть, того не миновать».

Екатерина Визгалова
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«Книга Мастеров». Пресс-показ фотографии
«Книга Мастеров». Пресс-показ фотографии
«Книга Мастеров». Пресс-показ фотографии
«Книга Мастеров». Пресс-показ фотографии
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обсуждение >>
№ 8
••Алёна•• (Санкт-Петербург)   4.03.2012 - 22:46
Фильм очень не понравился! Даже многие из уже проверенных актёров разочаровали, что уж говорить о тех, кого впервые на экране видела. Да, студия Disney, но только на этом фильм не сделаешь. читать далее>>
№ 7
Ирина (Санкт-Петербург)   26.01.2010 - 10:46
За этот фильм его создатели должны вернуть деньги людям, которые его посмотрели или не дай Бог купили. читать далее>>
№ 6
Майя (Луганск)   9.12.2009 - 16:16
Мне тоже понравился фильм. Прекрасная сказка на современный лад, наших детских сказок действительно новых нет. Спасибо всем кто работал над фильмом читать далее>>
№ 5
Игорь (Красноярск)   27.11.2009 - 07:55
Зря ругают фильм. Мне понравился, смотрел с внучатым племянником (9-и лет), он был в восторге. Да фильм не шедевр, ему трудно соперничать с лучшими образцами наших сказок, но и плохим фильм называть нельзя.... читать далее>>
№ 4
Анфиса   24.11.2009 - 23:02
Фильм плохой. Очень грустно видеть как талантливым артистам не дают раскрыться продю-ссеры и режжжжисссеры.... Та же Ахеджакова... Она ведь талантише!Даже в "Старых клячах", уж простите... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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