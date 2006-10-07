Киномарафон российского кино в Литве

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«Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале».

11 декабря 1978

«Специалисты» по киноискусству

МВД СССР не может согласиться с такой трактовкой образа милиционера и возражает против показа его как представителя власти в нелепом и унизительном положении.