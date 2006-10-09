"Под крышей дома твоего"

анонс

18 февраля 2013 Первый эпизод мультсериала «Настоящие приключения Белки и Стрелки» готов к запуску! В течение последних двух месяцев московская студия Toonbox усиленно заканчивала работу над первой серией своего давнего проекта.

9 июля 2007 Названы российские фильмы - претенденты на премию "Оскар" Российский оскаровский комитет опубликовал список фильмов, которые могут претендовать на премию "Оскар" в этом году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

11 июня 2006 Инструкция о порядке служебных просмотров художественных фильмов № 250 Согласно этой инструкции, служебные просмотры художественных фильмов «проводятся в целях пропаганды и продвижения выпускаемых на экраны фильмов, изучения творческого и технического опыта при создании кинопроизведений и подготовке специалистов кинематографии».