На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы

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18 февраля 2013 «Золотой орел». Победители В ночь с 23 на 24 января были объявлены победители премии «Золотой орел». Лучшим фильмом признано «Дикое поле» Михаила Калатозишвили.

1 октября 2006 Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом.

4 марта 2012 Закончена запись трех композиций, которые войдут в саундтрек картины "Мика и Альфред" Одна называется «Мне бы рюмочку», вторая – «Тушите свет, держите вора». Естественно, оба эти произведения будут исполнены артистом «в кадре».