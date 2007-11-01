"1612": комиксы

1 ноября вышел в прокат фильм Владимира Хотиненко "1612: Хроники Смутного времени". В преддверии премьеры кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила серию комиксов по фильму.
После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова и юный наследник Федор. На престол восходит самозванец Лжедмитрий. Но год спустя убит и он, власть переходит из рук в руки. В России наступает Смута…
Единственный свидетель убийства царской семьи - мальчишка-слуга Андрей. В его памяти отпечаталась сцена расправы над законными правителями, но главное - он не может забыть дочь Бориса Годунова, красавицу Ксению. Жива ли царевна? Где она теперь?..
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