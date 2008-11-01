Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Кинокадрик»: Открытие

1 ноября
Все года

Хроника кино >>
1 ноября 2008
1 ноября в ДК Горбунова состоялось пресс-пати и красочное шоу-открытия «Большого праздника детского кино в Москве» и кинофестиваля «Кинокадрик».
Кинофестиваль «Кинокадрик» - это конкурсный показ лучших работ детских творческих групп и любительских киношкол со всех уголков России. Он проходит в дни осенних школьных каникул в Подмосковном детском лагере «Спасатель» МЧС России. Ребята, отдыхающие в это время в лагере - станут большим детским жюри - и будут смотреть и выбирать лучшие детские работы из лучших, представленных на Конкурс. Кроме конкурсных просмотров, во время фестиваля пройдут показы фильмов – лауреатов 16-го Международного детского кинофестиваля, прошедшего летом в пяти детских центрах Южного Берега Крыма, а также мастер-классы популярных актеров театра и кино и ретропрограмма, посвященная 100-летию российского кинопроизводства.
На пресс-пати перед представителями средств массовой информации выступили президент кинофестиваля – народный артист СССР Василий Лановой, который, помимо того, что рассказал присутствующим о предстоящем детском киносмотре, признался, что рад тому, что его открытие состоится именно в ДК Горбунова. Лет пятьдесят назад этот дворец культуры был второй площадкой, на которой выступала со своими спектаклями труппа Вахтанговского театра. «Здесь, в парке, мы дышали редким для Москвы кислородом и отдыхали от воздуха Арбата... Очень радует, что я вновь приехал сюда» - добавил Василий Семенович.
В пресс-пати приняли участие представители Министерства культуры РФ. Московского Правительства и Министерства культуры Московской области, активно поддерживающие «Большой праздник детского кино в Москве» и «Кинокадрик».
Фестиваль по идее его создателей является связующим звеном между детьми и культурой, воспитывая в маленьких зрителях такие положительные качества, как доброта, терпимость, чувство прекрасного. В настоящее время снимается очень мало картин для детской аудитории, что и пытаются иправить Лановой и его коллеги, привлекая для участия в конкурсной программе фестиваля талантливых людей. Среди них немало известных актеров и режиссеров: Светлана Светличная, Георгий Натансон, Андрей Чернышов, Нонна Гришаева и многие другие, кто вместе с лучшими детскими музыкально-танцевальными коллективами Москвы и Подмосковья выступили затем на шоу-открытия осеннего детского кинопраздника.
Нонна Гришаева: «Я, как мать своих детей, очень счастлива участвовать в этом фестивале и помогать ему, чем могу. Мне не нравится то, что заполонило наши экраны, и хочется, действительно, воспитывать наших детей, чтобы оградить их от этих ужасов».
Андрей Чернышов: «Я с огромной радостью всегда прихожу сюда, потому что, во-первых, здесь всегда собирается замечательная компания. А во-вторых, это единственное место, где я уверен, что приношу хоть какую-то пользу. Когда я вижу эти горячие и благодарные детские глазенки, то понимаю, что что-то не зря я делаю».
Светлана Светличная: «Очень приятно, что есть такая семья, которую возглавляет этот фестиваль. Говорят, что нет пророков в своем Отечестве, но здесь, на фестивале, я начинаю чувтвовать, что принадлежу своему Отечеству. От тебя ждут каких-то пуступков, человеческих, кинематографических... Фестивалю уже шестнадцать лет, но вы посмотрите на эти лица - они не меняются. Я чувствую, что меняюсь, только тогда, когда не посещаю детский праздник. На фестивале такая атмосфера, где человек ощущает себя счастливым, нужным, радостным. Мы раскрываемся, приезжая к детям. Мне кажется, что большим, взрослым, фестивалям надо учиться у нашего, и тогда мы увидим много прекрасных моментов».
«Кинокадрик» продлится до 8 ноября.

Материал подготовил Макс Милиан.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Нонна ГришаеваВасилий ЛановойИсаак МагитонГеоргий НатансонСветлана СветличнаяАндрей Чернышов

фотографии >>
«Кинокадрик»: Открытие фотографии
«Кинокадрик»: Открытие фотографии
«Кинокадрик»: Открытие фотографии
«Кинокадрик»: Открытие фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Жертва" в Дублине
"Жертва" в Дублине
В Ирландии 16 февраля начался Дублинский международный кинофестиваль. Российский кинематограф представлен лентой Кирилла Серебреникова "Изображая жертву".
Ермак в Доме кино
Ермак в Доме кино
В Москве в Доме кино прошла премьера фильма режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Ермак". Фильм снимался более десяти лет, но о его прокатной судьбе ничего не было слышно.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Давид Черкасский
30 октября ушел из жизни режиссёр Давид Черкасский
Марат Арипов
29 октября умер актер и режиссер Марат Арипов.
Марина Либакова-Ливанова
28 октября ушла из жизни актриса Марина Либакова-Ливанова.
Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.

День рождения >>

Мария Кнушевицкая
Анатолий Кубацкий
Анна Лисянская
Михаил Мартьянов
Александр Нестеров (III)
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Александра Самохина
Фёдор Стригун
Тони Коллетт
Радован Лукавский
Фабрис Лукини
Джон МакИнери
Айшвария Рай
Катя Риман
Альдо Фабрици
все родившиеся 1 ноября >>

Премьеры ТВ

Ворона
29 октября
НТВ
Детки напрокат
29 октября
Пятница
Мажор-3
29 октября
Первый канал
Маруся
3 ноября
Россия 1
Мы всё равно будем вместе
3 ноября
Россия 1
Непредвиденные обстоятельства
4 ноября
Россия 1
Годунов
5 ноября
Россия 1
Зинка-москвичка
5 ноября
Россия 1
Контрибуция
5 ноября
Первый канал
Дуэт по праву
6 ноября
Россия 1

ревью