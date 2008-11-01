«Кинокадрик»: Открытие

1 ноября в ДК Горбунова состоялось пресс-пати и красочное шоу-открытия «Большого праздника детского кино в Москве» и кинофестиваля «Кинокадрик».
Кинофестиваль «Кинокадрик» - это конкурсный показ лучших работ детских творческих групп и любительских киношкол со всех уголков России. Он проходит в дни осенних школьных каникул в Подмосковном детском лагере «Спасатель» МЧС России. Ребята, отдыхающие в это время в лагере - станут большим детским жюри - и будут смотреть и выбирать лучшие детские работы из лучших, представленных на Конкурс. Кроме конкурсных просмотров, во время фестиваля пройдут показы фильмов – лауреатов 16-го Международного детского кинофестиваля, прошедшего летом в пяти детских центрах Южного Берега Крыма, а также мастер-классы популярных актеров театра и кино и ретропрограмма, посвященная 100-летию российского кинопроизводства.
На пресс-пати перед представителями средств массовой информации выступили президент кинофестиваля – народный артист СССР Василий Лановой
, который, помимо того, что рассказал присутствующим о предстоящем детском киносмотре, признался, что рад тому, что его открытие состоится именно в ДК Горбунова. Лет пятьдесят назад этот дворец культуры был второй площадкой, на которой выступала со своими спектаклями труппа Вахтанговского театра
. «Здесь, в парке, мы дышали редким для Москвы кислородом и отдыхали от воздуха Арбата... Очень радует, что я вновь приехал сюда»
- добавил Василий Семенович.
В пресс-пати приняли участие представители Министерства культуры РФ. Московского Правительства и Министерства культуры Московской области, активно поддерживающие «Большой праздник детского кино в Москве» и «Кинокадрик».
Фестиваль по идее его создателей является связующим звеном между детьми и культурой, воспитывая в маленьких зрителях такие положительные качества, как доброта, терпимость, чувство прекрасного. В настоящее время снимается очень мало картин для детской аудитории, что и пытаются иправить Лановой и его коллеги, привлекая для участия в конкурсной программе фестиваля талантливых людей. Среди них немало известных актеров и режиссеров: Светлана Светличная, Георгий Натансон, Андрей Чернышов, Нонна Гришаева и многие другие, кто вместе с лучшими детскими музыкально-танцевальными коллективами Москвы и Подмосковья выступили затем на шоу-открытия осеннего детского кинопраздника.
Нонна Гришаева
: «Я, как мать своих детей, очень счастлива участвовать в этом фестивале и помогать ему, чем могу. Мне не нравится то, что заполонило наши экраны, и хочется, действительно, воспитывать наших детей, чтобы оградить их от этих ужасов»
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Андрей Чернышов
: «Я с огромной радостью всегда прихожу сюда, потому что, во-первых, здесь всегда собирается замечательная компания. А во-вторых, это единственное место, где я уверен, что приношу хоть какую-то пользу. Когда я вижу эти горячие и благодарные детские глазенки, то понимаю, что что-то не зря я делаю»
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Светлана Светличная
: «Очень приятно, что есть такая семья, которую возглавляет этот фестиваль. Говорят, что нет пророков в своем Отечестве, но здесь, на фестивале, я начинаю чувтвовать, что принадлежу своему Отечеству. От тебя ждут каких-то пуступков, человеческих, кинематографических... Фестивалю уже шестнадцать лет, но вы посмотрите на эти лица - они не меняются. Я чувствую, что меняюсь, только тогда, когда не посещаю детский праздник. На фестивале такая атмосфера, где человек ощущает себя счастливым, нужным, радостным. Мы раскрываемся, приезжая к детям. Мне кажется, что большим, взрослым, фестивалям надо учиться у нашего, и тогда мы увидим много прекрасных моментов»
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«Кинокадрик» продлится до 8 ноября.
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