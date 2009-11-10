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«Черная молния». Спецэффекты

10 ноября
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10 ноября 2009
Завершена работа над спецэффектами к новой картине Тимура Бекмамбетова «Черная молния». По уровню компьютерной графики «Черная молния» не уступит «Особо опасному».
По словам Дмитрия Токоякова, супервайзера студии Bazelevs VFX, за пять месяцев было создано 700 кадров сложнейшей компьютерной графики, 70 из которых нарисованы c нуля. Для сравнения столь внушительными цифрами мог похвастаться голливудский проект Бекмамбетова «Особо опасен». В прошлом году был создан трехмерный анимированный макет для самых сложных сцен фильма. С помощью него расставили камеры и актеров в трюковых сценах, что позволило сэкономить время съемки вдвое. Также наглядный пример помог актерам лучше сориентироваться в павильоне.
Затем Дмитрий Токояков вместе с режиссерами Александром Войтинским и Дмитрием Киселевым выбрали объекты для съемок.
После консультаций с экспертами по авиации и промышленными дизайнерами аниматоры остановились на «Волге-21» с выдвижными закрылками и убирающимися колесами. Всего было сделано 100 моделей машины. Дабы она летала согласно законам аэродинамики, был разработан специальный авиационный симулятор.
Большинство кадров компьютерной графики были сделаны на основе материала, снятого с участием каскадеров. Так для съемок пробивающего стену автомобиля была сооружена настоящая пушка, стреляющая машинами весом 700 кг со скоростью на вылете 90 км/ч.
Москву снимали с высотных объектов, используя специальное съемочное оборудование. Недостающие фрагменты изображения затем дополняли компьютерной графикой на основе фотографий.
Над созданием графики к фильму «Черная молния» трудились 150 человек, помимо специалистов Bazelevs VFX для создания отдельных сцен привлекались сотрудники 14 крупных студий компьютерной графики.

Universal Pictures International
Bazelevs VFX
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персоны
Тимур Бекмамбетов
фильмы
Чёрная молния

обсуждение >>
№ 2
Мира (Москва)   28.12.2009 - 20:43
Господи, спецэффктами кино не сделаешь, а на счет "таланта" Бекмамбетова...знаете , как представлю героя "Особо опасен" , привязывающего взрывчатку к 1000 крысиных спинок, или пулю,... читать далее>>
№ 1
Александр (Тульская губерния)   13.11.2009 - 15:46
В степени таланта и возможностей господина Бекмамбетова по-моему уже никто в России и в мире не сомневается! Что-же хочется верить что Новый 2010 год нас порадует достойной картиной "Чёрная молния".Не... читать далее>>
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