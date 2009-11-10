«Черная молния». Спецэффекты

Завершена работа над спецэффектами к новой картине Тимура Бекмамбетова «Черная молния». По уровню компьютерной графики «Черная молния» не уступит «Особо опасному».
По словам Дмитрия Токоякова, супервайзера студии Bazelevs VFX
, за пять месяцев было создано 700 кадров сложнейшей компьютерной графики, 70 из которых нарисованы c нуля. Для сравнения столь внушительными цифрами мог похвастаться голливудский проект Бекмамбетова «Особо опасен».
В прошлом году был создан трехмерный анимированный макет для самых сложных сцен фильма. С помощью него расставили камеры и актеров в трюковых сценах, что позволило сэкономить время съемки вдвое. Также наглядный пример помог актерам лучше сориентироваться в павильоне.
Затем Дмитрий Токояков вместе с режиссерами Александром Войтинским и Дмитрием Киселевым выбрали объекты для съемок.
После консультаций с экспертами по авиации и промышленными дизайнерами аниматоры остановились на «Волге-21» с выдвижными закрылками и убирающимися колесами. Всего было сделано 100 моделей машины. Дабы она летала согласно законам аэродинамики, был разработан специальный авиационный симулятор.
Большинство кадров компьютерной графики были сделаны на основе материала, снятого с участием каскадеров. Так для съемок пробивающего стену автомобиля была сооружена настоящая пушка, стреляющая машинами весом 700 кг со скоростью на вылете 90 км/ч.
Москву снимали с высотных объектов, используя специальное съемочное оборудование. Недостающие фрагменты изображения затем дополняли компьютерной графикой на основе фотографий.
Над созданием графики к фильму «Черная молния» трудились 150 человек, помимо специалистов Bazelevs VFX для создания отдельных сцен привлекались сотрудники 14 крупных студий компьютерной графики.
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