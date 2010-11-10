Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе

10 ноября
Все года

Хроника кино >>
10 ноября 2010
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе
10 ноября 2010 года в Лос-Анджелесе, в одном из престижнейших залов Голливуда в кинотеатре Pacific’s The Grove Stadium 14, с триумфом прошла премьера художественного фильма Андрея Кончаловского «Щелкунчик в 3D» («The Nutcracker in 3D»).
Эта рождественская сказка создана по мотивам одноименной сказки Гофмана. В фильме звучат песни на музыку П.И. Чайковского в аранжировке Эдуарда Артемьева на стихи британца Тима Райса (Tim Rice - автор либретто к мультфильму «Король Лев», рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» и другие).
Главные роли исполнили молодая звезда Голливуда Эль Фэннинг, Джон Туртурро, Натан Лейн, Фрэнсис Де Ля Тур и Юлия Высоцкая. Действие этой волшебной музыкальной сказки происходит в 20-е годы XX века. Сам режиссер описывает ее как ретрофутуристическую историю, «версию Булгакова, которую тот не успел написать», взгляд на будущее спустя 40 лет после Жюля Верна.
«Я пытаюсь не волноваться, но это плохо получается. Конечно, это большая радость, что успешно завершен большой многолетний путь. Я пока даже не знаю, каким получилось кино - это ведь совсем «горячий продукт». Жду, что скажут дети - это ведь фильм для детей. Но он чудесно смотрится в формате 3D и я надеюсь, что зрители и в России, и в мире будут смеяться в тех местах, где мы хотели бы, плакать там, где мы полагаем, и пугаться - а как же, в сказке должно быть страшно», - сказал Андрей Кончаловский перед началом показа.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Эдуард АртемьевЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийНатан ЛейнФрэнсис Де Ла ТурДжон ТуртурроЭль Фаннинг
фильмы
Щелкунчик и Крысиный король 3D

фотографии >>
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе фотографии
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе фотографии
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе фотографии
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
емикеева наталия (санкт петербург)   18.11.2010 - 22:33
здравствуйте! я хотела бы просто порадоваться за эту семью красивую воспитанную настоящюю особенно в вострге от Ю.Высотской. всегда смотрю все ее выступления и роли в кино.С уважением. Наталия читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Николай Румянцев
8 ноября ушёл из жизни один из самых ярких актёров киножурнала "Ералаш" Николай Румянцев.
Амалия Панахова
8 ноября ушла из жизни азербайджанская актриса Амалия Панахова.
Сергей Черноглазов
7 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Черноглазов.
Арунас Сторпирштис
6 ноября ушёл из жизни актёр Арунас Сторпирштис.
Нелли Рачевская
5 ноября ушла из жизни актриса Нелли Рачевская.
Геннадий Четвериков
5 ноября ушёл из жизни актёр, каскадёр Геннадий Четвериков.
Наталия Корчагина
5 ноября ушла из жизни актриса Наталия Корчагина.

День рождения >>

Виктор Байков
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Анастасия Сиваева
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Хью Бонневиль
Бриттани Мёрфи
Трэйси Морган (II)
Франсуа Перье
Эдмунд Феттинг
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Премьеры ТВ

Эксперт
9 ноября
НТВ
Купель дьявола
10 ноября
ТВЦ
Нетающий лёд
10 ноября
Россия 1
Сердечные раны
10 ноября
Россия 1
Две женщины
11 ноября
Россия 1
Опавшие листья
11 ноября
Россия 1
Декабристка
12 ноября
НТВ
Купчино
12 ноября
НТВ
Ненастье
12 ноября
Россия 1

ревью