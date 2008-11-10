Фестиваль ВГИК: Церемония открытия

анонс

8 октября 2006

Неделя итальянского кино прорывает блокаду

В кинотеатрах "Ударник" ( Москва) и "Великан" (Ленинград) с 15-го по 22-е октября 1956 года проходила неделя итальянского кино. Незабываем ее успех, ее резонанс.