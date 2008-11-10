Фестиваль ВГИК: Церемония открытия

С 10 по 15 октября в Москве прошел 28 фестиваль ВГИК. На десяти площадках демонстрировались лучшие работы студентов киношкол мира. А открылся он в кинотеатре «Пушкинский» грандиозным…нет приятным, теплым вечером, организованным силами студентов-вгиковцев.
Вел концерт студент Михаил Филиппов (курс В.Грамматикова
). Он появился на сцене в образе легендарного Дзиги Вертова, объявив участников фестиваля. Фестиваля, география которого действительно впечатляет: Болгария, Литва, Польша, Чехия, Израиль, Казахстан, Китай, Португалия, Румыния, Сербия, Франция, Эстония, Великобритания и, конечно, Россия. Филиппов практически постоянно присутствовал на сцене, появляясь, по предсказуемой, но удачной и обаятельной задумке организаторов церемонии, в образах режиссера, оператора, сценариста, актера, продюсера, в общем, всех незаменимых звеньев той цепи, которой связаны все эти ребята. Вел Филиппов, как и полагается профессионалу, артистично, задорно и громко: постоянно шутил, иногда даже удачно шутил. Мне, конечно, как человеку постороннему, могут показаться диковатыми номера, вроде каких-то странных тюремных частушек. Но ведь праздник задумывался исключительно своими и для своих; это и позволяло не скатываться церемонии до уровня бенефисов «Аншлага». А, как известно, на чужой елке чувствуешь себя по-чужому. Но это не важно.
Тем более, и для гостей было припасено немало приятных сюрпризов: качественно сделанные ролики с отличным музыкальным сопровождением, интересно поставленные танцевальные номера, и, наконец, показ первого российского художественного фильма «Понизовая вольница»
, причем, в том самом варианте, который увидели его первые зрители в октябре 1908-го.
После неофициальной части, зрителям были представлены жюри всевозможных конкурсных программ, а их в рамках нынешнего ВГИК-феста предостаточно: это и театральный конкурс (председатель жюри – А. Галибин
), международный конкурс (председатель жюри – А. Гутман), анимационный конкурс (председатель жюри - Михаил Алдашин), игровой, в конце концов, конкурс (председатель жюри – В. Меньшов
). Меньшов выразил свое восхищение масштабами фестиваля, который «за 40 лет превратился из междусобойчика в международный праздник».
Завершил церемонию президент фестиваля, ректор ВГИКа Владимир Малышев, символично разбив тарелку об киноаппарат. «В следующем году ВГИКу исполняется 90. Из 100 лет российского кино, 90 – это ВГИК
, – сказал Малышев – а этот фестиваль – еще один прыжок в будущее»
.
Что ж, остается пожелать ВГИКу достойного будущего.
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