Творческий вечер Юрия Шиллера

11 ноября в Белом зале Дома кино прошел творческий вечер режиссера Юрия Шиллера
. Открытие состоится 11 ноября в 19.00 в Белом зале. Режиссер рассказал о своем проекте – игровом фильме «Воробей
», съемки которого закончены. На встрече присутствовали продюсеры, актеры, критики. В течение трех дней зрителей знакомили с картинами Юрия Шиллера
, рассказывали о процессе съемок.
Фильм «Воробей
» – это новое слово в отечественном кино. В то же время в нем переплелись всевозможные традиции и аллюзии русской прозы и кинематографа. И в первую очередь вспоминаются суровые строки Сергея Есенина, увидевшего в 1920 году всю опасность индустриальной катастрофы:
По иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысчи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.
Можно заменить живую красоту железом, можно сменить наивность и простоту природы на бездушную мощь машин, но это не сделает человека счастливым, а когда он это поймет, ничего уже нельзя будет вернуть. Об этом писал Есенин в стихотворении «Сорокоуст». Об этом снял режиссер Юрий Шиллер свою первую игровую картину. О лошадях. И о хорошем к ним отношении. В разные времена такое отношение становилось символом совести, проверкой на человечность. И у Некрасова в «Поэме о погоде», и у Достоевского в «Преступлении и наказании», и у Толстого в «Холстомере», и потом у Маяковского и Есенина…
А теперь вот у Шиллера, документалиста с особой внутренней атмосферой, своей системой знаков и символов, в фильме «Воробей
». Здесь на карту поставлены лошади, которых директор совхоза решает продать на мясо, чтобы расплатиться с долгами.
Сценарий фильма «Воробей
» оказался столь необычным и ярким, что сразу же был удостоен Главного приза II Открытого российского ежегодного конкурса сценариев игровых полнометражных фильмов «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» в 2008 году.
Юрий Андреевич Шиллер
по духу романтик, как и его давний германский однофамилец. Очевидно, именно такой, лирический взгляд присущ человеку с изрядной долей германской крови. Но родина Юрия Шиллера – Россия, Сибирь, то, что принято называть «глубинкой». Режиссеру хочется видеть в жизни лучшее. У него и один в поле воин, нужно только не бояться выйти против системы. Таким одиноким воином в картине «Воробей» становится парнишка, белобрысый пацанчик по прозвищу Воробей, который с винтовкой в руках преграждает дорогу грузовикам.
Мальчик в одиночку встал на защиту табуна лошадей, которых взрослые готовы были отправить на скотобойню. В этом Воробье видится наследник погибшего за доброе дело Егора Полушкина из всенародно любимого романа «Не стреляйте в белых лебедей
» Бориса Васильева
. Донкихотство Егора обрело продолжение в самоотверженности Митьки Воробьева, вставшего на защиту обреченного табуна. Егор осуществлял добро и справедливость ценой собственной жизни, а жертва в фильме Юрия Шиллера отложена, хоть и не преодолена до конца: Воробью удалось спасти лошадей от смерти, удалось переиграть судьбу, но будущее все еще неясно и безрадостно. Даже символично, что фильм Шиллера выходит через тридцать лет после экранизации «Белых лебедей», осуществленной Родионом Нахапетовым в далеком 1980 году. Сценарий Юрия Шиллера оригинален, но жизнь осталась прежней, и ей вновь нужны герои и защитники.
Фильм «Воробей
» – поэтичное размышление о вечных ценностях, красоте мира, о достоинстве и силе духа. И в то же время – о суетности, о меркантильных интересах, способных загубить все живое. На этом вечном противостоянии и строится жизнь.
Творчество Юрия Шиллера
всегда было связано с документальным кино. Он стал классиком отечественной документалистики и получил множество призов за свои фильмы.
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