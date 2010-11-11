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Хроники Сергея Лазарева

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11 ноября 2010
Компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» и «Сони Мьюзик Энтертейнмент» объявили о совместном сотрудничестве в выпуске заглавной песни к фильму «Хроники Нарнии. Покоритель Зари».
Хроники Сергея Лазарева
В качестве саундтрека к картине на территории России и Украины режиссером и создателями фильма была выбрана композиция популярного российского певца Сергея Лазарева.
Композиция «Instantly» автором которой является талантливый английский музыкант Okiem Warmann, вошла в третий сольный альбом артиста «Electric Touch», а теперь она станет саундтреком к фильму «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». Нежная и мелодичная композиция превратилась в прекрасное музыкальное сопровождение, на фоне которого развернулись новые приключения отважных путешественников в сказочной Нарнии.
«Мне очень приятно сотрудничать с легендарной компанией «Двадцатый Век Фокс». «Хроники Нарнии» - отличное кино для детей и взрослых и здорово, что моя песня станет саундтреком к этому мировому бестселлеру», - говорит Сергей Лазарев.
«Мы рады, что Сергей принял наше предложение. Всегда приятно работать с профессионалами своего дела, компанией «Сони Мьюзик Энтертейнмент» и Сергеем Лазаревым. Мы уверены, что сделали правильный выбор», - заявил заместитель Генерального директора компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов.
Помимо «Instantly» Сергей Лазарев записал и оригинальную композицию для фильма.

PR Агентство «Sarafan»
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