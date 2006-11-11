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«Французское кино сегодня» в Москве

11 ноября
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11 ноября 2006
Фестиваль «Французское кино сегодня» откроется в Москве 16 ноября. В 2006 году он прошел в Нижнем Новгороде (5-7 декабря) и Новосибирске (8-10 декабря). На фестивале были представлены три картины, права на прокат которых принадлежат компании «Централ Партнершип». На открытии фестиваля была показана романтическая комедия «Париж, я люблю тебя» (в прокате с 30 ноября). В программу фестиваля также включены комедия с Даниэлем Отоем и Кристианом Клавье «Шпионские страсти» (в прокате с 14 декабря) и драма Бруно Дюмона «Фландрия» (в прокате с 14 декабря), получившая в 2006 году Гран-при кинофестиваля в Каннах.
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