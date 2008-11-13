«Тюльпан». Победа в Квинсленде

анонс

19 февраля 2013 «Московский фейерверк» и Гришковец Актер и режиссер Евгений Гришковец наконец озвучил свою роль в новогодней комедии Дмитрия Орлова «Московский фейерверк».

20 февраля 2013 Интернет-аукцион в поддержку ветеранов кино В музее А.С. Пушкина состоялось открытие социально-благотворительного проекта в поддержку ветеранов отечественной киноиндустрии.

12 июня 2007 Суворовцы простились с училищем! Такого в истории Тверского суворовского училища еще не было и вряд ли повторится!