«Тюльпан». Победа в Квинсленде

На сей раз фильм «Тюльпан» Сергея Дворцевого
получил самую престижную премию азиатско-тихоокеанского региона - Asia Pacific Screen Awards
в категории «Лучший полнометражный фильм».
Церемония награждения проходила 11 ноября в Австралии (Голд Кост, штат Квинсленд).
В конкурсной программе этого года участвовало 32 фильма из 17 стран.
Кинонаграды «Тюльпана»:
21-й Токийский международный кинофестиваль - Гран-при (Tokyo Sakura Grand Prix), Приз за лучшую режиссуру;
61-й Каннский кинофестиваль - Гран-при программы «Особый взгляд», Приз молодежного жюри, Приз Министерства образования Франции;
37-й Фестиваль нового кино в Монреале - Гран-при (Louvre d' Or);
4-й Кинофестиваль в Цюрихе - Гран-при.
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