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Питер остался без Бехтерева

13 ноября
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13 ноября 2008
В последние годы от нас уходило множество незабываемых людей: Андрей Краско, Любовь Полищук, Александр Абдулов, Виктор Степанов, Надежда Румянцева, Евгений Меркурьев, Станислав Ландграф, Игорь Дмитриев, Борис Хмельницкий, Виктор Павлов... И список этот далеко не полный... К сожалению...
13 ноября оборвалась жизнь еще одного творческого человека: в Петербурге скончался Заслуженный Артист РФ, Лауреат Государственной премии СССР Сергей Бехтерев, известный своими драматическими ролями в театре, в ряде кинофильмов и телесериалов.
Сергей Станиславович родился 19 мая 1958 года в Петропавловске-Камчатском. Сразу после окончания средней школы поступил на актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (мастерская Аркадия Кацмана и Льва Додина), который успешно окончил в 1979 году. Долгое время играл в Малом Драматическом театре, а последние годы жизни блистал в антрепризах Творческого Объединения «Арт-Питер».
Актерская карьера Сергея Бехтерева началась в 1969 году: в подростковом возрасте он сыграл эпизодическую роль в фильме Леонида Макарычева «Удивительный заклад». Постоянно сниматься в кино Бехтерев начал в 1981 году. С тех пор вышло немало фильмов с его участием, он снялся в таких известных ленфильмовских картинах, как «Голос», «Дом», «Небывальщина», «Торпедоносцы», «Противостояние», «Чужие здесь не ходят», «Жизнь Клима Самгина», «Петроградские Гавроши», «Полет птицы», «Собачье сердце», «Васька», «Дымъ»... В фильме Владимира Бортко «Блондинка за углом» он сыграл нервного покупателя, который в самом начале фильма, еле сдерживая себя от нахального произвола работников гастронома, интересуется, «будет сегодня лук, или нет?».
С фильмов «Арифметика убийства» и «Гаджо» началось долголетнее творческое сотрудничество Сергея Бехтерева с режиссером Дмитрием Светозаровым. Бехтерев переиграл практически во всех фильмах режиссера, среди которых такие известные, как «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «По имени Барон...», «Четырнадцать цветов радуги», «Три цвета любви», «Фаворский», «Преступление и наказание», «Синдикат»... Также Сергея можно было видеть в кассовых фильмах последних лет: «Бой с тенью», «Тупой жирный заяц»...
Одну из последних своих ролей в кино Сергей Станиславович сыграл в популярном сериале «Бандитский Петербург». Несмотря на внешность интеллигента, ему досталась роль хитрого преступника Лаврова, который бесчеловечно и хладнокровно правил судьбами живых людей...
17 ноября прошло отпевание Сергея во Владимирском соборе, после чего он был похоронен на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.
Вечная память...

Андрей Питерский
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персоны
Сергей БехтеревВладимир БорткоЛеонид МакарычевДмитрий Светозаров
фильмы
Агент национальной безопасности-2Арифметика убийстваБандитский Петербург - 8 (Терминал)Блондинка за угломБой с теньюВаськаГаджоГолосДомДымъЖизнь Клима СамгинаНебывальщинаПетроградские ГаврошиПо имени БаронПолёт птицыПреступление и наказаниеПротивостояниеСиндикатСобачье сердцеТорпедоносцыТри цвета любвиТупой жирный заяцУдивительный закладФаворскийЧетырнадцать цветов радугиЧужие здесь не ходят

обсуждение >>
№ 2
barbitomakus (С-Петербург)   30.11.2012 - 19:12
Дорогой Сергей Станиславович!Мы Вас помним,мы Вас любим!Перед нами все Ваши персонажи,Ваш театр,Ваше cinema,Ваша жизнь,и Город Ваш-он чистый светлый,он всё ещё сказочный и радуга в нём по утрам,все... читать далее>>
№ 1
barbitomakus (С-Петербург)   3.09.2012 - 15:16
Спасибо большое всем ,кто помнит этого замечательного актёра и тонкого,ранимого человека-Сергея Станиславовича Бехтерева! Проходя мимо Малого Драматического Театра вижу Бехтерева на старой афише спектакля"Братья... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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