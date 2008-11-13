Питер остался без Бехтерева

анонс

На Центральном телевидении - премьера телевизионного пятисерийного остросюжетного фильма "Адьютант его превосходительства". Впервые доступным языком была сказана страшная правда о гражданской войне.

18 июня 2007

"Когда мы будем делить наши деньги?"

В прокат выходят два новых фильма - "Ненасытные" ( 24 августа) и "Русские деньги" (25 августа). Эти ленты совершенно разные, но есть то, что их объединяет - деньги.