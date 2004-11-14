14 ноября 2004 года состоялось закрытие Кинофестиваля «Кино без барьеров»

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17 ноября в малом зале театра «Et Cetera» состоялась церемония закрытия IV Международного Кинофестиваля по проблемам инвалидов «Кино без барьеров».

9 июля 2007

Стали известны победители фестиваля "Амурская осень"

На церемонии закрытия четвертого российского кинофорума «Амурская осень» названы все победители. На семь призов претендовали 12 кинокартин и столько же спектаклей. Покорил жюри и зрителей спектакль «Трамвай желание».