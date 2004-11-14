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14 ноября 2004 года состоялось закрытие Кинофестиваля «Кино без барьеров»

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14 ноября 2004
С 11 по 14 ноября 2004 года в небольшом московском кинотеатре «Салют» прошел необычный кинофестиваль. Он нов и для зрителя, и для критики, но родился еще в 2002 году. Это «Кино без барьеров» – Второй Международный Фестиваль по проблемам инвалидов. В его программу вошли документальные, игровые и анимационные фильмы, а также ТВ-передачи и социальные ролики.
Рядовому зрителю «Кино без барьеров» неизвестен, но он подает большие надежды. Хотя два года назад, на церемонии закрытия первого в мире фестиваля, посвященного проблемам инвалидов, не все были уверены, что у него есть будущее. На то были причины, и одна из них – невеликое множество конкурсных фильмов. И все же надежда оставалась на новую встречу.
Когда появилась реклама этого долгожданного для многих фестиваля, сначала пришла радость, но потом возникли сомнения. Неужели снова маленькая программа? Оказалось, что нет, – в конкурсе участвовали более 100 фильмов из 16 стран мира. Неужели вновь мало зрителей? Оказалось, их тысячи, и не только с физическими недостатками, но и обычные люди.
Основная проблема, которую наиболее широко раскрыл кинофестиваль, – самоутверждение и самореализация людей с физическими недостатками в обществе. Названия конкурсных программ «Кино без барьеров» говорят сами за себя: «Искусство и культура инвалидности», «Образование», «К независимой жизни», «Жизни и судьбы», «Фильмы о любви и отношениях», «Инвалидность и юмор», «Фильмы о детях и молодежи», «Женщины-инвалиды» и другие.
Была организована большая – двухдневная – детская программа, в которую включили не только ленты о проблемах инвалидов, а также предложили посмотреть под другим углом знаменитые мультфильмы «В поисках Немо» и «Шрек-2». Детей было много на фестивале – из детских домов, интернатов и обычных школ, и все они чувствовали себя свободно в общении друг с другом.
Фильмами фестиваль в этом году приятно удивил. В конкурсе было представлено много хороших картин, о которых стоит поговорить отдельно. Среди них особо выделялись игровые и анимационные ленты, которые пропитаны духом эксперимента. Да и сам фестиваль по сути своей является экспериментальным, так как все идеи и сюжеты представленных на нем фильмов абсолютно новы для мирового кинематографа. Правда, возникали споры о документальном кино. Участники и зрители отметили, что неигровым лентам подчас не хватает профессионализма и свежести взгляда на проблему. Некоторым не понравились телевизионные сюжеты и программы, представленные на фестивале, – в них все сделано по готовому шаблону, со знанием того, где и как вызвать жалость и сочувствие к инвалидам.
И все же были настоящие, искренние картины. Таковой является лента режиссера Альгиса Арлаускаса «Письмо матери» (Испания). Это история о писателе Рубене Гонсалесе Гальего и его поисках матери, которой он лишился в младенчестве. Скитания сына по чужой земле показаны как бы из-за угла, через замочную скважину, скачущее изображение сопровождается голосом писателя, который пишет письмо маме во время путешествия по всей Европе в ее поисках. Автор фильма очень деликатно относится к своему герою, и долгожданная встреча близких людей не была снята на камеру, чтобы не стеснять их чувства. Лишь на следующий день они специально встретились для съемки, но и тогда камера не пыталась залезть им в душу. Этот фильм очень многие ждали, и ему заслуженно достался Гран-При.
Другим фаворитом фестиваля стала отечественная лента «О любви» Тофика Шахвердиева. Режиссеру были вручены два приза: зрительских симпатий и за лучший фильм об инвалидности для детей (своеобразный приз детских симпатий). В фильме много обаяния, улыбки, что вполне естественно – ведь в нем дети говорят о любви, как взрослые. Обычные зрители были поражены тем, как легко показаны проблемы учеников спецшколы для инвалидов. Им импонировало отсутствие жалости и сочувствия, и никто не сомневался, что фильму отдадут Приз зрительских симпатий.
Герои ленты «О любви» задали определенный тон, продолжающий тему обширной программы, посвященной юмору в фильмах о физических недостатках. Этому способствовало также участие американских комиков Дэвида Роуча и Грега Уоллока, которые вместе с англичанкой Карен Шидер организовали семинар, посвященный этой теме.
Фильмы программы «Инвалидность и юмор» настолько поражают воображение, что остается только удивляться неуемной фантазии их создателей. Их имена – Адам Элиот, Грег Уоллок, Филип Тома и др. Оживленная дискуссия возникла после просмотра пародии на ужастики «Смертельное лечение» Стива Кэролана (Англия). Многих зрителей задело обилие крови по сюжету (маньячка истребляет людей с физическими недостатками, следуя словам известного менеджера английской футбольной команды), и они обратились с претензиями к одному из создателей – Карен Шидер. Не все обратили внимание на метафоричность и сатиру.
Очень понравилась пластилиновая анимация австралийца Адама Элиота: трилогия «Дядя. Брат. Кузен» и «Харви Крампет» (последний, кстати, стал одним из призеров в номинации «Лучший экспериментальный фильм»). Его фильмы – как холодный душ в жару. Поражают в самое сердце интонация рассказчика (в последней ленте озвучивает знаменитый австралийский актер Джеффри Раш, лауреат премии «Оскар» за роль в фильме «Блеск») и сами истории: о сумасшедшем дяде, брате-астматике, кузене с церебральным параличом и неудачнике Харви Крампете, которых преследуют всевозможные неурядицы. За пессимизмом картин тем не менее скрывается жизнеутверждающая позиция автора – несмотря на неудачи герои верят, что все будет хорошо.
Хотелось бы упомянуть еще несколько картин, которые обошли вниманием, но от этого они не стали менее интересными. Это «Слепые» француза Жан-Люка Перреара. В ней рассказана с тонким юмором история безработного молодого человека, тайно поселившегося у глухой и слепой старушки. Откровение, пришедшее в конце этой игровой короткометражки молодому герою, приятно удивляет. В картине американца Брюса Лукаса «Прогулка в темноте», снятой на видео, рассказывается о взаимоотношениях молодого человека и невидящей девушки. Кэти потеряла смысл жизни и встречает Ника. Поверив в него, она ждет его, но он не приходит. И вновь отчаяние, слезы, борьба с собой.
Своеобразны истории Филипа Тома о Фреде, прикованном к коляске. Жестокие, наполненные черным юмором рассказы о его похождениях («Радость», «Свой парень») напоминают о знаменитом соотечественнике режиссера – Жан-Пьере Жене, автора «Деликатесов» и «Амели», и, конечно же, плеяде независимых американцев: братьев Коэнов, Тарантино, Родригеса.
Необычен взгляд на проблемы людей с физическими ограничениями в ленте француза Режи Руанснара «Симон». Герою 25 лет, он пользуется коляской, живет вместе с матерью в уединенной сельской местности. Но постепенно выясняется, что Симон жаждет независимости и для себя, и для матери. В фильме много интересных находок, и своей тематикой он перекликается с лентами Франсуа Озона.
Практически любое художественное кино сделано на большом уровне. Все полнометражные картины, представленные в конкурсе, заслуживают большого внимания. В ленте Вариса Хуссейна «Шестое счастье» (Великобритания-Индия) рассказ ведется от лица Брита, героя с хрупкими костями. А в картине Кристофа Шауба «Тайная любовь» (Швейцария) повествуется о несчастной любви неслышащей девушки, которая собирается прожить жизнь в монастыре. Лента подкупает искренностью и вниманием к героине. При просмотре невольно вспоминается старый шедевр Фреда Циннемана «История монахини» с несравненной Одри Хепберн. Лента заслуженно получила приз как лучший полнометражный художественный фильм.
Но вернемся к детям. Уже было сказано ранее о необычном взгляде на мультики «В поисках Немо» и «Шрек-2». Но основная программа многим показалась жесткой. Анимация для детей («Прунелла видит свет», «Близнецы Крэмп») навевает мысли о «Покемоне» и подобной продукции. Лишь «Клиффорд», повествующий о жизни огромного пса, вызывает симпатии. Игровое кино представлено более человечное. Например, лента француза Пьера-Луи Леваше «Ключи к звездам» о взаимоотношениях глухонемой девушки и механического человека, своеобразная история о Щелкунчике. Посмотрев сказку, вспоминаешь детские ощущения от просмотра «Золушки» с Яниной Жеймо и осознаешь, насколько поразил этот фильм детей, если даже у взрослых он затронул потаенные струны.
Из неигровых лент интерес представляют американская лента «Вот, что я имею в виду» Томаса Холкома и Анны Майндесс. В ней подробно рассматривается культура глухих в Америке. На примерах, разыгранных актерами, показаны ошибки слышащих при общении с глухими, а затем следует их разбор. В нем нет дидактического начала. Все объясняется просто и без нажима, и зрителям было интересно узнать, насколько же отличается восприятие обычного человека от глухого.
Следует также отметить и короткометражку Арины Ивановой «Дистанция», в которой девочка без рук принимает участие в соревновании с обычными детьми и побеждает. Интересен монтаж фильма, он построен на противопоставлении здоровых и необычной девочки.
Кроме демонстрации кино, в программу были включены мастер-классы. Их провели режиссеры Алексей Погребной (лауреат прошлого фестиваля за ленту «Извините, что живу» и автор нового фильма «Счастливчик») и Тофик Шахвердиев. Были обсуждены нюансы создания фильмов о проблемах инвалидов, трудности в показе их жизни.
На закрытии фестиваля присутствовали режиссер Владимир Хотиненко, актер «Театра на Таганке» Борис Хмельницкий и популярный телеведущий Михаил Ширвиндт. Многие награды не стали неожиданностью для зрителей и участников. Было место и шутке. Закрывая фестиваль, председатель жюри – режиссер-документалист Сергей Говорухин пошутил о том, что практически все призы забрала одна и та же девушка из организаторов фестиваля, так как многие авторы не смогли присутствовать на закрытии. Когда же и за Гран-При вышла она, то он развел руками, воскликнув: «Вот это финал!».

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