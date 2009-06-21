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Выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск фильма «Суворов»

14 ноября
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14 ноября 1968
На всесоюзный экран «Суворов» вышел 23 января 1941 года. Через пять месяцев началась война, в ходе которой, как часто доводилось читать в различных материалах по истории нашего кино, этот фильм давал бойцам яркий пример патриотизма, заряжал их любовью к Родине. Безусловно, в годы войны так и было. Но сейчас, смотря картину, поражаешься прежде всего тому, что сделана она отнюдь не во имя прославления патриотизма,{} ибо по своей направленности «Суворов» - картина антиевропейская. Смысл фильма состоит в том, что великая русская армия, возглавляемая гениальным вождем, способна в короткий срок поставить на колени маленькие, никчемные европейские государства.
Блестящие суворовские победы трактуются в картине, как проявление лучших черт национального характера. Мы, русские, вроде тихие да смирные, да необразованные. Но лишь раздастся звук боевой трубы -мы смело пойдем в бой за Родину и Вождя. А разные гнилые вопросы, вроде того, что бои за Родину не ведутся в швейцарских Альпах, пусть мучают всяких там «разных прочих шведов».
И совсем, думаю, не случайно разрешительное удостоверение на повторный выпуск этого фильма было выдано 14 ноября 1968 года. Наши войска снова были на чужой земле. Это снова объяснялось некими высшими интересами. Картина вновь «работала». Снова падали польские знамена, снова становились на колени французы, снова русские войска с криками «Ура!» шли через Альпы. Снова Суворов с развевающимися волосами, сверкая очами, кричал: «Вперед!»

С. Лаврентьев
Отрывки из статьи «Суворов»: на взгляд солдата
«Искусство кино» № 5, 1990 год
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