Первый фестиваль «параллельного кино»

анонс

18 февраля 2013 «Родина». Американское независимое кино 12 и 13 декабря в киноцентре «РОДИНА» Кит Сэнборн и Пегги Ауэш лично представили свои самые знаковые работы.

9 июля 2007 Стали известны победители фестиваля "Амурская осень" На церемонии закрытия четвертого российского кинофорума «Амурская осень» названы все победители. На семь призов претендовали 12 кинокартин и столько же спектаклей. Покорил жюри и зрителей спектакль «Трамвай желание».

2 апреля 2012 "Кракатук" выходит на экраны 2 августа 2007 года анонсирован выход в широкий прокат нового 3D-анимационного фильма "Кракатук".