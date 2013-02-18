Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Первый фестиваль «параллельного кино»

14 ноября
Все года

Хроника кино >>
14 ноября 1987
В Киноцентре 14 ноября 1987 года проходит первый фестиваль «параллельного кино» «Cine Fantom Fest 87», организованный создателем одноименного журнала Игорем Алейниковым. Фестиваль параллельного кино проходил сразу на нескольких площадках: и в киноцентре, и на периферии - в ДК «Юность».
В рамках фестиваля наряду с огромным количеством любительских фильмов демонстрируются и главные достижения андерграунда: «Нанайнана», «Труд и голод» Евгения Кондратьева (Дебил), «Санитары-оборотни», «Лесоруб» некрореалиста Юфита, «Метастазы» и «Трактора» концептуалистов Алейниковых.
Глеб Алейников о «параллельных» фильмах: Два первых фильма Юфита «Санитары-оборотни» и «Лесоруб» сняты на просроченной пленке, в связи с чем качество фильмов «ужасно». Но в свете некрореализма и присущего Юфиту «черного юмора» это оправдано. Он, как истинный материалист, обратился к человеческому телу и заметил, что после смерти оно подвергается ряду метаморфоз. На свет появилась песенка из кинофильма «Лесоруб»:
Наши трупы пожирают разжиревшие жуки.
После смерти наступает жизнь что надо, мужики!
Евгений Кондратьев (Дебил), снял несколько фильмов: «Труд и голод», «Нанайнана». В отличие от фильмов Юфита, тяготеющих к длинным планам, большим массовкам, к постановочным эффектам, приближенным к некрореальности пато-логоанатомических атласов, Кондратьев в первых работах использовал быстрый монтаж, близкий по форме к клипам, символику, лишенную смысла, отчего некрореальность фильма приобретала довольно условный характер. Эти фильмы воздействуют не столько сюжетными, сколько монтажными построениями.
Информация о фестивалепроходит по новостным лентам всего мира, а Госкино СССР получает приказ разобраться в том, что такое параллельное кино.

По материалам журнала «Искусство кино» № 6, 1989 год
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Глеб АлейниковИгорь АлейниковЕвгений Кондратьев (II)Евгений Юфит

фотографии >>
Кадр из короткометражного фильма братьев Алейниковых "Трактора"
Кадр из короткометражного фильма братьев Алейниковых "Метастазы"
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Стали известны победители фестиваля "Амурская осень"
Стали известны победители фестиваля "Амурская осень"
На церемонии закрытия четвертого российского кинофорума «Амурская осень» названы все победители. На семь призов претендовали 12 кинокартин и столько же спектаклей. Покорил жюри и зрителей спектакль «Трамвай желание».
ММКФ: Из-под пера
ММКФ: Из-под пера
28 июня в последний день 30-го Московского международного кинофестиваля свои награды вручили члены жюри ФИПРЕССИ, Российской критики, а также состав Международного жюри Федерации Киноклубов России.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Лученок
12 ноября ушёл из жизни композитор Игорь Лученок.
Стэн Ли
12 ноября ушёл из жизни создатель комиксов Marvel Стэн Ли.
Юлия Волчкова
10 ноября ушла из жизни актриса Юлия Волчкова.
Виталий Зимовец
9 ноября скончался кинооператор Виталий Зимовец.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Лолита Милявская
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Валерий Хлевинский
Алексей Юдников
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Оливье Маршаль
Лаура Рэмси
Дельфин Шанеак
Михал Ющакевич
все родившиеся 14 ноября >>

Премьеры ТВ

Декабристка
12 ноября
НТВ
Купчино
12 ноября
НТВ
Ненастье
12 ноября
Россия 1
Прощаться не будем
16 ноября
Пятый канал
Охота на верного
17 ноября
Россия 1
Тень
17 ноября
Россия 1
Ты моя любимая
17 ноября
Домашний
Убийства по пятницам
17 ноября
ТВЦ
Окна дома твоего
18 ноября
Россия 1
Цвет кофе с молоком
18 ноября
Первый канал
Доктор Рихтер. Продолжение
19 ноября
Россия 1
Жёлтый глаз тигра
19 ноября
Первый канал
Мама
19 ноября
Домашний
СеняФедя
19 ноября
СТС

ревью