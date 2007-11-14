Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского

анонс

12 апреля 2006 "Арест санкционирую". Зам. ген.прокурора СССР (подпись неразб.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ гор. Москва, 1948 года, декабря «24» дня Я, пом. нач. 6 отд. Отд.2-3 2 Гл. Упр МГБ СССР, майор Лисицкий, рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности ЗУСКИНА Вениамина Львовича, 1899 года рождения, уроженца г.

18 февраля 2013 Кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино" С 20 по 25 мая 2008г. в центральном кинотеатре "Октябрь", в городе Орле прошел кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино".

23 февраля 2007 Ушел из жизни создатель "Земли Санникова" На 81-м году жизни скончался создатель фильма "Земля Санникова", известный кинорежиссер Альберт Мкртчян, сообщили в Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России. Здесь уточнили, что прощание с мастером состоится 26 февраля в 10.