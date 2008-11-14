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«Кино без барьеров». Открытие

14 ноября
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14 ноября 2008
В московском кинотеатре «Салют» 14 ноября состоялось открытие IV Международного Кинофестиваля «Кино без барьеров».
«Кино без барьеров» - это не только смотр. Это интересные встречи, ни на что непохожие беседы, оригинальные темы и незабываемые люди, которым все подвластно, несмотря на определенные ограничения физического и психологического характера. На фестивале речь не только о проблемах инвалидов, но и их увлечениях, жизни (пусть и не простой), творчестве, а подача материала порой превосходит все ранее виденное в кинематографе.
Открыла церемонию по сложившейся традиции директор фестиваля Роза Денис. Поздравив всех с праздником, которому суждено продлиться в столице четыре дня, она познакомила гостей и участников с Главным Призом, созданным из хрусталя.
Затем зрителей ждало знакомство с режиссерами конкурсных картин из Канады, Великобритании, США, Франции, России и других стран. Но более тесное общение с ними ждало всех впереди, на дискуссиях и мастер-классах.
Помимо Розы Денис удачи фестивалю пожелали представители Правительства Москвы, многих посольств и организаций, а также режиссер Али Хамраев, вошедший в состав жюри «Кино без барьеров» в этом году, и постоянный участник и желанный гость фестиваля – документалист Тофик Шахвердиев.
Как и всегда, не обошлось без участия необычных творческих коллективов. На этот раз зрители наслаждались игрой талантливых неслышащих детей из нижегородского театра «Пиано» и великолепной музыкой, исполненной на балалайках.
Церемония завершилась показом трех картин, о которых речь чуть позже в фестивальной колонке. В фойе кинотеатра по окончании официального празднества всех ждал сюрприз – праздничный торт с логотипом фестиваля.
Цель кинофестиваля вполне ясная - привлечь внимание инвалидам, но до сих пор у него одна площадка – кинотеатр «Салют», что существенно уменьшает количество зрителей. Но, думается мне, что в будущем у этого киносмотра еще много свершений и удач.

Макс Милиан
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«Кино без барьеров». Открытие фотографии
Тофик Шахвердиев
«Кино без барьеров». Открытие фотографии
«Кино без барьеров». Открытие фотографии
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