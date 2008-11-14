«Кино без барьеров». Открытие

анонс

В рамках XXVI международного фестиваля ВГИК прошли мастер-классы двух мэтров российской кинорежиссуры: 11 октября - Владимира Наумова ("Бег", "Мир входящему", "Тегеран-43"), 12-го - Эльдара Рязанова ("Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман").

22 июня 2007

Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни…

«…Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни… После увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1926 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества».