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Репортаж с премьеры фильма "Беглянки"

15 ноября
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15 ноября 2007
15 ноября в кинотеатре "Октябрь" в Москве состоялась премьера комедии Юсупа Разыкова "Беглянки" с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях.

В холле гостей встречало облако из красных шаров-сердец, длинные нити которых колыхались как дождь. Далее на подиуме между лестниц красовалась Audi TT, ведь именно на машине Audi главные героини фильма попадают в забавные приключения и находят свою судьбу. На втором этаже был настоящий ажиотаж - гости перед премьерой угощались коктейлями из виски Jаmeson и фотографировались вместе с главной героиней фильма - огромной уткой. Смешная скульптура утки длиной три метра была целиком сделана из мандаринов и ее глаза украшены кокетливыми ресничками.

Среди гостей премьеры были: продюсер Дина Ким и режиссер Юсуп Разыков, актриса Екатерина Гусева, актриса Ирина Рахманова, актриса Алиса Гребенщикова, актер Егор Бероев, телеведущий Игорь Верник, главный редактор Vogue Алена Долецкая, актриса Надежда Михалкова, актриса Теона Дольникова, певец Данко, лидер группы Crossroads Сергей Воронов, актриса Ольга Красько, Лейла Алиева, певец и композитор Павел Кашин, актер Михаил Мамаев, "диверсанты" Кирилл Плетнев и Бардуков Алексей, певец Джанго, модель Данила Поляков, комик Сергей Светлаков (Наша Russia), актер Евгений Стычкин, актриса Татьяна Аугшкап, Нина Гомиашвили, Наталья Власова, модель Елена Ляндрес, молодые акртисы Елена Нелидова и Алиса Мягких, режиссер Екатерина Двигубская, дизайнер Таша Строгая, телеведущая Екатерина Герасичева, дизайнер Ольга Солдатова, дизайнер Маша Железнякова, Анастасия Рябцова (Березка) с мужем Сергеем, Мария Верник, стилист Надежда Овчинникова, культуролог Сэм Клебанов и совладелец "Каро" Леонид Огородников.
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