Репортаж с премьеры фильма "Беглянки"

15 ноября в кинотеатре "Октябрь" в Москве состоялась премьера комедии Юсупа Разыкова
"Беглянки" с Екатериной Гусевой
и Ириной Рахмановой
в главных ролях.
В холле гостей встречало облако из красных шаров-сердец, длинные нити которых колыхались как дождь. Далее на подиуме между лестниц красовалась Audi TT, ведь именно на машине Audi главные героини фильма попадают в забавные приключения и находят свою судьбу. На втором этаже был настоящий ажиотаж - гости перед премьерой угощались коктейлями из виски Jаmeson и фотографировались вместе с главной героиней фильма - огромной уткой. Смешная скульптура утки длиной три метра была целиком сделана из мандаринов и ее глаза украшены кокетливыми ресничками.
Среди гостей премьеры были: продюсер Дина Ким
и режиссер Юсуп Разыков
, актриса Екатерина Гусева
, актриса Ирина Рахманова
, актриса Алиса Гребенщикова
, актер Егор Бероев
, телеведущий Игорь Верник
, главный редактор Vogue Алена Долецкая, актриса Надежда Михалкова
, актриса Теона Дольникова
, певец Данко, лидер группы Crossroads Сергей Воронов, актриса Ольга Красько
, Лейла Алиева, певец и композитор Павел Кашин, актер Михаил Мамаев
, "диверсанты" Кирилл Плетнев
и Бардуков Алексей
, певец Джанго, модель Данила Поляков, комик Сергей Светлаков (Наша Russia), актер Евгений Стычкин
, актриса Татьяна Аугшкап
, Нина Гомиашвили
, Наталья Власова, модель Елена Ляндрес, молодые акртисы Елена Нелидова и Алиса Мягких, режиссер Екатерина Двигубская
, дизайнер Таша Строгая, телеведущая Екатерина Герасичева, дизайнер Ольга Солдатова, дизайнер Маша Железнякова, Анастасия Рябцова (Березка) с мужем Сергеем, Мария Верник, стилист Надежда Овчинникова, культуролог Сэм Клебанов и совладелец "Каро" Леонид Огородников.
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