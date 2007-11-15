Репортаж с премьеры фильма "Беглянки"

анонс

22 января 2015 «Подкидыш» в цвете «Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале».

18 февраля 2013 «Шерлок Холмс» выходит в прокат ..в последний день уходящего года, во всех кинотеатрах страны.

9 июля 2007 Национальный телевизионный конкурс "ТЭФИ-2006" 16 сентября 2006 года состоялось Общее заседание Академии Российского телевидения на котором были утверждены тройки финалистов в номинациях №№ 1–40 и прошло голосование по номинациям №№ 41-42 («За личный вклад в развитие российского телевидения», «Специальный приз Правления Академии Российского телевидения»).