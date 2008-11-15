ВГИК / Закрытие / Итоги

анонс

19 февраля 2013 78-ой Российский Международный Кинорынок в Сочи С 9 по 15 июня в Сочи прошел 78-ой Российский Международный Кинорынок.

21 мая 2006 "Страсти по Андрею". Так "резали" кино... 29 июля 1966 г. фильм, имевший первоначальное название «Страсти по Андрею», был принят дирекцией «Мосфильма», что засвидетельствовано соответствующим актом. Однако на этом документе имелась уточняющая пометка директора «Мосфильма» Н.

18 февраля 2013 Итоги программы "Россиянин года" 6 июня 2007 года — в конференц-зале Администрации Президента Российской Федерации прошла церемония подведения итогов программы "Россиянин года".