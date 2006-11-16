Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма имени Сергея Бондарчука

анонс

25 мая 1953 Министру внутренних дел СССР товарищу Берия Л.П. Обращаясь к Вам с этим письмом, прошу Вас дать указания разобраться в деле Каплера и сообщить его сестре, почему продлен срок его наказания.

6 августа 2006 "Все, что касается прямого сюжета, — не хочется смотреть, это скучно..." 9 августа состоялся худсовет по отснятому материалу (8 роликов) комедии «Бриллиантовая рука». Александр Столпер: «Гайдай — это режиссер особого, уникального дара. В его картинах есть вещи, которые никто сделать не может.

22 января 2015 Премьера романтической комедии «Ирония любви». Продюсеры трилогии «Любовь-Морковь» представили зрителям свой новый кинопроект: в Москве состоялась премьера романтической комедии «Ирония любви».