В Петербурге рождается новогодняя сказка

анонс

13 февраля 2012 Кино - детям С 4 по 10 июля в Крыму пройдет XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.

9 июля 2006 Поколение "фестиваля молодежи и студентов" на экранах СССР Главный успех молодому Аксенову пренес роман "Звездный билет", который вышел в журнале "Юность" в 1961 году. Его героями стали молодые люди из поколения "фестиваля молодежи и студентов", которое в комсомольской печати получило кличку "стиляги".

22 января 2015 «Подкидыш» в цвете «Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале».