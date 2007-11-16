В Петербурге рождается новогодняя сказка

В течение двух предновогодних месяцев в Петербурге прошли съемки сказочного мюзикла «Королевство кривых зеркал», премьера которого состоялась в новогоднем эфире телеканала «Россия».
В основу современной музыкальной истории положен сюжет одноименного фильма
главного советского сказочника Александра Роу.
Однако, по словам режиссера проекта Александра Игудина
, перед командой не стоит задача повторить старую сказку.
«Мы пошли другим путем, – говорит Александр. – В нашем “Заэкранье” проходит конкурс “Кривовидение-2008”. Две героини-близняшки, которых сыграют сестры Толмачевы (победительницы детского конкурса Евровидение-2006), увлеченно смотрят конкурс по телевизору, и, в результате, их затягивает в экран, где они попадают в преисполненное интриг “Королевство Сен-Зиб Уош”. Как и в реальном шоу-бизнесе, бал здесь правят Продюсер (Юрий Стоянов
) и Режиссер (Илья Олейников
)».
Александр Игудин задействовал в сказке ведущих звезд российской эстрады. На главных ролях в проекте заняты Дима Билан
(Гурд), Николай Басков
(Йагупоп), Лолита
(Анидаг), Юрий Гальцев
(Премьер-дебют министр Абаж).
Для Аллы Пугачевой
и Филиппа Киркорова
сценарий сказки предусматривает появление особо интересных персонажей. Филипп исполнит роль злодея Пилифа, а Алла Пугачева сыграет саму себя.
В мюзикле также снимутся: Кристина Орбакайте
, Сосо Павлиашвили
, Наташа Королева
, Тарзан
, Елена Воробей
, Владимир Винокур
, «Новые русские бабки» и другие. Исполнять они будут как оригинальные номера, так и различные римейки популярных песен.
«“Королевство кривых зеркал” – это, своего рода, пародия на наш шоу-бизнес, - объясняет главную задумку новогодней сказки Александр Игудин. – В нем с отличным юмором будут показаны все стороны российской эстрады, как хорошие, так и неприглядные».
Александр Игудин – один из наиболее востребованных и креативных российских режиссеров, на счету которого более 250 клипов, в том числе для западных звезд Londonbeat и C. C. Catch. Он снимал видео для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Кристины Орбакайте, Валерия Меладзе, Игоря Николаева, групп «А-Студио», «Reflex», «Иванушки International», «Отпетые мошенники», «Блестящие» и многих других.
Неизменный партнер Александра – известный петербургский дизайнер Алина Герман, главный сказочный стилист «Королевства кривых зеркал», в мастерских которой создаются все звездные костюмы. С присущим Алине юмором, она интерпретирует фантастические «нагрузки» в костюмах таких сложных персонажей, как Абаж, Йагупоп и Анидаг.
Оператор-постановщик новогодней сказки – Алексей Степанов
, который снимал клипы для Софии Ротару, Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра», а также работал над полнометражными телемюзиклами «Золушка» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». По мнению Александра Игудина, на сегодняшний день Степанов - лучший специалист по съемкам красочной, насыщенной картинки, поэтому идеально подходит для съемок волшебно-фантастических историй.
Комментируя выбор места для съемок, Александр Игудин отметил:
«Петербург как центральное место реализации проекта федерального значения – это большой успех для нас. Поэтому мы с особой ответственностью подошли к выбору площадки, на которой будут проходить съемки. Декорации для сказки мы решили возвести в одном из павильонов «Ленэкспо», и это оказалось самым оптимальным вариантом. Дело в том, что за месяц мы должны успеть отснять такое количество материала, на которое обычно уходит месяца три. Поэтому необходимо вести съемки сразу в нескольких декорациях, не тратя время не перестраивание. В павильоне «Ленэкспо» мы сразу возвели декорации для нескольких планов. Только площади «Ленэкспо
» позволили нам это организовать. Здесь действительно очень комфортно работается. К тому же, мы были приятно удивлены готовностью руководства «Ленэкспо» сотрудничать с нами по проекту».
Технические особенности «Ленэкспо» отвечают самым высоким требованиям, и, по словам генерального директора Выставочного комплекса Сергея Павловича Алексеева
, «с каждым годом «Ленэкспо» все более совершенствуется в техническом плане».
Свою безоговорочную готовность предоставить мощности «Ленэкспо» для съемок Новогодней сказки для телеканала «Россия» г-н Алексеев объяснил еще и тем, что Выставочный комплекс обладает многогранными презентационными возможностями, и ему как человеку творческому интересно открывать новые, ранее неизвестные грани.
«К тому же, - поделился секретом режиссер проекта, - Сергей Павлович, отлично играющий на саксофоне, будет занят в одной из ролей новогоднего мюзикла».
В общей сложности, команду ожидает 28 съемочных дней.
Премьера новогодней сказки «Королевство кривых зеркал» состоится в эфире РТР 31 декабря.
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Фотографии предоставлены PR-отделом проекта, имя фотографа неизвестно.