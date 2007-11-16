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В Петербурге рождается новогодняя сказка

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16 ноября 2007
В течение двух предновогодних месяцев в Петербурге прошли съемки сказочного мюзикла «Королевство кривых зеркал», премьера которого состоялась в новогоднем эфире телеканала «Россия».
В основу современной музыкальной истории положен сюжет одноименного фильма главного советского сказочника Александра Роу.
Однако, по словам режиссера проекта Александра Игудина, перед командой не стоит задача повторить старую сказку.
«Мы пошли другим путем, – говорит Александр. – В нашем “Заэкранье” проходит конкурс “Кривовидение-2008”. Две героини-близняшки, которых сыграют сестры Толмачевы (победительницы детского конкурса Евровидение-2006), увлеченно смотрят конкурс по телевизору, и, в результате, их затягивает в экран, где они попадают в преисполненное интриг “Королевство Сен-Зиб Уош”. Как и в реальном шоу-бизнесе, бал здесь правят Продюсер (Юрий Стоянов) и Режиссер (Илья Олейников)».
Александр Игудин задействовал в сказке ведущих звезд российской эстрады. На главных ролях в проекте заняты Дима Билан (Гурд), Николай Басков (Йагупоп), Лолита (Анидаг), Юрий Гальцев (Премьер-дебют министр Абаж).
Для Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова сценарий сказки предусматривает появление особо интересных персонажей. Филипп исполнит роль злодея Пилифа, а Алла Пугачева сыграет саму себя.
В мюзикле также снимутся: Кристина Орбакайте, Сосо Павлиашвили, Наташа Королева, Тарзан, Елена Воробей, Владимир Винокур, «Новые русские бабки» и другие. Исполнять они будут как оригинальные номера, так и различные римейки популярных песен.
«“Королевство кривых зеркал” – это, своего рода, пародия на наш шоу-бизнес, - объясняет главную задумку новогодней сказки Александр Игудин. – В нем с отличным юмором будут показаны все стороны российской эстрады, как хорошие, так и неприглядные».

Александр Игудин – один из наиболее востребованных и креативных российских режиссеров, на счету которого более 250 клипов, в том числе для западных звезд Londonbeat и C. C. Catch. Он снимал видео для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Кристины Орбакайте, Валерия Меладзе, Игоря Николаева, групп «А-Студио», «Reflex», «Иванушки International», «Отпетые мошенники», «Блестящие» и многих других.
Неизменный партнер Александра – известный петербургский дизайнер Алина Герман, главный сказочный стилист «Королевства кривых зеркал», в мастерских которой создаются все звездные костюмы. С присущим Алине юмором, она интерпретирует фантастические «нагрузки» в костюмах таких сложных персонажей, как Абаж, Йагупоп и Анидаг.

Оператор-постановщик новогодней сказки – Алексей Степанов, который снимал клипы для Софии Ротару, Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра», а также работал над полнометражными телемюзиклами «Золушка» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». По мнению Александра Игудина, на сегодняшний день Степанов - лучший специалист по съемкам красочной, насыщенной картинки, поэтому идеально подходит для съемок волшебно-фантастических историй.

Комментируя выбор места для съемок, Александр Игудин отметил:
«Петербург как центральное место реализации проекта федерального значения – это большой успех для нас. Поэтому мы с особой ответственностью подошли к выбору площадки, на которой будут проходить съемки. Декорации для сказки мы решили возвести в одном из павильонов «Ленэкспо», и это оказалось самым оптимальным вариантом. Дело в том, что за месяц мы должны успеть отснять такое количество материала, на которое обычно уходит месяца три. Поэтому необходимо вести съемки сразу в нескольких декорациях, не тратя время не перестраивание. В павильоне «Ленэкспо» мы сразу возвели декорации для нескольких планов. Только площади «Ленэкспо» позволили нам это организовать. Здесь действительно очень комфортно работается. К тому же, мы были приятно удивлены готовностью руководства «Ленэкспо» сотрудничать с нами по проекту».
Технические особенности «Ленэкспо» отвечают самым высоким требованиям, и, по словам генерального директора Выставочного комплекса Сергея Павловича Алексеева, «с каждым годом «Ленэкспо» все более совершенствуется в техническом плане».
Свою безоговорочную готовность предоставить мощности «Ленэкспо» для съемок Новогодней сказки для телеканала «Россия» г-н Алексеев объяснил еще и тем, что Выставочный комплекс обладает многогранными презентационными возможностями, и ему как человеку творческому интересно открывать новые, ранее неизвестные грани.
«К тому же, - поделился секретом режиссер проекта, - Сергей Павлович, отлично играющий на саксофоне, будет занят в одной из ролей новогоднего мюзикла».

В общей сложности, команду ожидает 28 съемочных дней.
Премьера новогодней сказки «Королевство кривых зеркал» состоится в эфире РТР 31 декабря.
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персоны
Николай БасковДима БиланВладимир ВинокурЕлена ВоробейЮрий ГальцевСергей ГлушкоАлександр ИгудинФилипп КиркоровНаташа КоролёваЛолита МилявскаяИлья ОлейниковКристина ОрбакайтеСосо (Иосиф) ПавлиашвилиАлла ПугачёваАлексей СтепановЮрий Стоянов
фильмы
Королевство кривых зеркал

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В Петербурге рождается новогодняя сказка фотографии
В Петербурге рождается новогодняя сказка фотографии
В Петербурге рождается новогодняя сказка фотографии
В Петербурге рождается новогодняя сказка фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Нкодиа Юлия (Санкт-Петербург)   28.11.2007 - 21:50
Очень хорошие фотографии со съемки «Королевства кривых зеркал» опубликованы на вашем сайте. Кто их автор? читать далее>>
kino-teatr.ru:
Фотографии предоставлены PR-отделом проекта, имя фотографа неизвестно.
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