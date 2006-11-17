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Победители конкурса "ТЭФИ-2006" в номинации "Профессии"

17 ноября
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17 ноября 2006
Обладатели главной телевизионной премии страны "ТЭФИ-2006" в 28 номинациях были названы 17 ноября на торжественной церемонии в Московском международном доме музыки. Победители конкурса "ТЭФИ-2006" определялись непосредственно в зале голосованием жюри из 13 академиков Академии российского телевидения (АРТ), произвольно выбранных компьютером. За время церемонии жюри сменялось 6 раз.
* Среди программ об истории лучшей стала работа Николая Сванидзе "Соломон Михоэлс. 1947 год" (цикл передач "Исторические хроники с Николаем Сванидзе", канал "Россия").
* Продюсерами года стали генеральный директор СТС Александр Роднянский, а также его коллеги Александр Акопов, Наталья Шнейдерова, Илья Папернов, Елена Марковская (за сериал "Не родись красивой", СТС).
* Александр Солженицын за сценарий сериала "В круге первом" победил в номинации "Сценарист телевизионного художественного фильма/сериала" (канал "Россия").
* Владимир Бортко признан лучшим режиссером телевизионного художественного фильма/сериала за работу "Мастер и Маргарита" (канал "Россия").
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Соломон МихоэлсНиколай Сванидзе
фильмы
В круге первомМастер и МаргаритаНе родись красивой

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