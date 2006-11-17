Стартовал кинофестиваль "Кино без барьеров"!

С 17 по 20 ноября 2006 г. в Москве в кинотеатре «Салют»
прошел Третий международный кинофестиваль по проблемам инвалидов «Кино без барьеров»
.
На фестивале было представлено около ста фильмов и роликов из 20 стран мира, кроме конкурсной программы (35 фильмов) прошли внеконкурсные показы, ретроспектива (совместно с Музеем кино
), дискуссии и мастер-классы известных кинодокументалистов. 18 и 19 ноября была проведена детская программа.
Жюри фестиваля в 2006 году возглавил известный кинорежиссер Александр Митта
. В составе жюри лауреаты прошлого фестиваля Альгис Арлаускас
и Тофик Шахвердиев
, продюсер Григорий Либергал
, продюсер Оксана Барковская
, вице-президент Всероссийского Общества инвалидов Тамара Золотцева
, главный редактор газеты «Мир глухих» Давид Рабинович
.
Фестиваль был организован региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» при поддержке Правительства Москвы (Комитета общественных связей, Департамента социальной защиты населения), Федерального Агентства по культуре и кинематографии, Фонда «Единство журналистики и культуры», Программы МАТРА посольства Нидерландов, Агентства США по международному развитию, ЮНИСЕФ, посольств США, Великобритании, Канады и целого ряда российских организаций и коммерческих компаний.
Цели кинофестиваля, который организован региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива»
- силами искусства привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды, показать их богатый потенциал и разнообразие их жизни.
На первых двух фестивалях было показано более 170 фильмов самых разных жанров: от документальных фильмов до экспериментального видео, комедий, детских фильмов и анимации. После проведения фестиваля в Москве его лучшие фильмы тиражируются и показываются по России и в странах СНГ. Только за 2006 год прошли – и с успехом - показы в более чем 15 городах.
Информация предоставлена РООИ "Перспектива"
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