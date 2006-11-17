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Стартовал кинофестиваль "Кино без барьеров"!

17 ноября
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17 ноября 2006
С 17 по 20 ноября 2006 г. в Москве в кинотеатре «Салют» прошел Третий международный кинофестиваль по проблемам инвалидов «Кино без барьеров».
На фестивале было представлено около ста фильмов и роликов из 20 стран мира, кроме конкурсной программы (35 фильмов) прошли внеконкурсные показы, ретроспектива (совместно с Музеем кино), дискуссии и мастер-классы известных кинодокументалистов. 18 и 19 ноября была проведена детская программа.
Жюри фестиваля в 2006 году возглавил известный кинорежиссер Александр Митта. В составе жюри лауреаты прошлого фестиваля Альгис Арлаускас и Тофик Шахвердиев, продюсер Григорий Либергал, продюсер Оксана Барковская, вице-президент Всероссийского Общества инвалидов Тамара Золотцева, главный редактор газеты «Мир глухих» Давид Рабинович.
Фестиваль был организован региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» при поддержке Правительства Москвы (Комитета общественных связей, Департамента социальной защиты населения), Федерального Агентства по культуре и кинематографии, Фонда «Единство журналистики и культуры», Программы МАТРА посольства Нидерландов, Агентства США по международному развитию, ЮНИСЕФ, посольств США, Великобритании, Канады и целого ряда российских организаций и коммерческих компаний.
Цели кинофестиваля, который организован региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» - силами искусства привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды, показать их богатый потенциал и разнообразие их жизни.
На первых двух фестивалях было показано более 170 фильмов самых разных жанров: от документальных фильмов до экспериментального видео, комедий, детских фильмов и анимации. После проведения фестиваля в Москве его лучшие фильмы тиражируются и показываются по России и в странах СНГ. Только за 2006 год прошли – и с успехом - показы в более чем 15 городах.
Информация предоставлена РООИ "Перспектива"
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