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"Кадеты" снова в строю!

17 ноября
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17 ноября 2006
Сериал "Кадетство" на протяжении всех 40 серий привлекал к себе все больше зрителей, и к финальным сериям его аудитория выросла почти на 50%. В общей сложности сериал посмотрело около 100 млн человек. Многочисленные отклики зрителей показали, что они не готовы расстаться с полюбившимися героями. Потому каналом было принято решение приступить к производству новых 40 серий. И вот, 17 ноября в Твери съемочная группа снова приступила к работе.
«Все происходящее в сериале будет делаться легким для восприятия, но под знаком кино хорошего качества, – обещает Вячеслав Муругов, директор Департамента телесериалов на СТС. – И не столько бюджет определяет успех, сколько талант и фантазия огромного творческого коллектива, сложившегося при работе над первым сезоном. Мы ощущаем всю ответственность перед зрителями, ведь нас смотрит не только молодежь, но и взрослая аудитория. Предвосхищая вопросы о дальнейшем развитии сюжета, скажу: держим основную интригу до эфира на СТС».
Вернется Леваков из Москвы? Перепечко похудеет и станет похож на культуриста? Сырников влюбится, преобразится и перестанет строить козни? А Макаров и Полина Сергеевна, Синицын и Ксюша? Что же будет с ними? Любовь преодолеет все испытания?
Экспозиция такова: новогодние каникулы на втором курсе СВУ, Перепечко – в деревне, Синицын – дома с Ксюшей и родителями, Макаров – в теплых странах.
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Кадетство. 1 сезон

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Фото с сайта www.frankiemuniz.narod.ru
Фото с сайта www.frankiemuniz.narod.ru
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№ 4
Гусева Полина (Сосновское)   10.01.2009 - 01:22
Больше всех мне нравится в "Кадетстве" Головин Саша. На втором месте - Синицин. Он -идеальный парень, за весь сериал ни разу не изменил своим принципам. Очень жаль, что для такого самого положительного... читать далее>>
№ 3
Жаркова Екатерина (Белгород)   3.11.2007 - 12:26
Я просто обожаю "Кадетство". Это самый лучший сериал. Но хотелось бы узнать, чем же он закончится... Хочется, чтобы и Леваков вернулся, и Сухой остался с Олей, и Трофим с Катей, и Синицын с Ксюшей,... читать далее>>
№ 2
Яна   17.03.2007 - 00:11
Больше всего мне понравился Саша Головин. Прикольный парень и симпотичный. И вообще кадеты прикольный сериал. Я ещё не одной серии не пропустила. И буду надеяться что Кадетство будет идти долго. Желаю... читать далее>>
№ 1
сол (воронеж)   10.02.2007 - 19:03
мне очень нравится сериал кадетство.особенно синицын(корчевников).просто лапка.головин,добронравов тоже супер читать далее>>
Всего сообщений: 4
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