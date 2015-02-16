Журнал «Кино-театр и жизнь»

Вышел первый номер еженедельного иллюстрированного журнала «Кино-театр и жизнь» (ред. Александр Дмитриевич Анощенко, изд. Т-во «Кино-театр и жизнь»). Одним из отделов журнала руководил брат Николай Дмитриевич Анощенко, брат Александра Анощенко. Художественной частью журнала заведовал Дмитрий Моор (автор плаката «Ты записался добровольцем?»)
Это была «интересная попытка создания журнала по искусству, где кинематограф мог занимать одно из главных мест». Выпущено всего шесть номеров журнала.
Источник: RuData (Вишневский 2001, с.320)
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