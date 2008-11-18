«100 Лет Российскому Кинопроизводству»: всемирное, русское, вечное…

18 Ноября в петербургском Доме Кино состоялось празднование юбилея российского кинопроизводства - ровно сто лет назад свет увидел первый отечественный фильм «Стенька Разин», также известный как «Понизовая вольница».

В качестве подарка к празднику, Дом Кино в течение месяца предлал своим посетителям ежедневную ретроспективу лучших советских фильмов, и первой картиной, которую смогли абсолютно бесплатно посмотреть зрители кинотеатра, стал «Полосатый рейс» Владимира Фетина.

После сеанса в одном из залов началось закрытое торжественное мероприятие, собравшее в качестве гостей многих известных актеров «Ленфильма», представителей государственных структур, кинокритиков, журналистов и других людей, так или иначе причастных к кинодеятельности. Во время официальной части свои поздравления ветеранам отечественного кинематографа выразили известный режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев, директор студии «Ленфильм» Вячеслав Тельнов и председатель совета по культуре г. Санкт-Петербурга Антон Губанков, высказавший мысль о том, что «Ленфильм», являющийся национальным достоянием России, должен стать государственной структурой. Последней поздравила гостей певица Марина Капуро, которую, как и многих, не обошла стороной «абба-мания», - среди исполненных артисткой песен прозвучала и легендарная «Happy New Year» шведского квартета.

По окончании официальной части гостям мероприятия, под руководством Дмитрия Месхиева, предстоял визит на киностудию RWS («Всемирные Русские Студии») в Санкт-Петербурге, строительство первой очереди которой завершилось осенью текущего года. Студия RWS в Москве работает уже десять лет и имеет на своем счету более четырехсот теле- и кинопроектов, при этом для создания и полноценной работы студии не использовано средств из государственного бюджета. Что касается представительства в Северной Столице - оно не является филиалом московской компании и функционирует самостоятельно, преследуя, впрочем, аналогичные цели.

«Мы должны снимать все - от мелких телепередачек до крупных кинопроектов. Только тогда студия выживет и только тогда не превратится в то, во что сегодня превратился «Ленфильм»» - несколько раз подчеркнул необходимость работы над всеми возможными проектами, независимо от их масштаба, Дмитрий Месхиев.

Студия RWS в Санкт-Петербурге располагает большей частью необходимого для съемок оборудования и соответствующих помещений - шестью павильонами с полной звукоизоляцией площадью от четырехсот до восьмисот квадратных метров, цехом для строительства декораций, обширными гримерными, в которых «артисты плачут от удовольствия», бассейном для подводных съемок и полным комплектом первичной записи звука.

После посещения киностудии, гости вернулись в Дом Кино на праздничный фуршет. На протяжении каждого этапа мероприятия среди приглашенных царила теплая, дружеская атмосфера, ветераны поздравляли друг друга с днем рождения, представители прессы делились между собой впечатлениями и никого ни на миг не покидало ощущение великого праздника настоящего искусства.