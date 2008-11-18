«Звездный мост». Пресс-конференция

25 ноября 2008 года в «Театре Луны»
под руководством народного артиста России Сергея Проханова прошла Вторая Церемония вручения премии в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества «Звездный мост», посвященная Году семьи.
В связи с этим 18 ноября в кинотеатре «Салют» была проведена пресс-конференция. В ней приняли участие известные деятели искусств, входящие в президентский и художественный советы и утверждающие номинантов на получение премии «Звездный мост»: Лариса Преториус - автор и продюсер премии «Звездный мост»; Акоп Киракосян - директор Киностудии «Союзмультфильм»; Сергей Николаев - актер; Наталья Хорохорина – актриса; Лариса Малюкова - кинокритик; Дмитрий Хаустов - телеведущий телеканала Россия; Сергей Капков - киновед, журналист, телеведущий; Виктория Лукина – генеральный продюсер международного фестиваля детского анимационного кино «Золотая рыбка»; Елена Таврог – киновед, член Союза кинематографистов РФ; Станислав Лебедев - режиссер.
Последнее время постепенно происходит возрождение российского искусства, а особенно визуального продукта, находившегося в глубоком кризисе после 90-х годов. И это, безусловно, не может не радовать. С целью поощрения деятелей культуры и популяризации российского искусства ежегодно проводятся многочисленные конкурсы, премии и фестивали. Благодаря этим состязательным мероприятиям появляется возможность не только выявить и наградить лучших, но и узнать о новых именах и произведениях в культурном багаже России.
Во всем огромном потоке современного российского кино-, видео- и теле- продукции, к сожалению, практически незаметным остаются аудиовизуальные произведения, нацеленные на детскую и юношескую аудиторию. И то небольшое количество программ, которые создаются для детей и молодежи, не доходят до своего зрителя.
С целью стимулирования и популяризации творчества деятелей культуры, было предложено учредить премию «Звездный мост» в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества.
На получение премии номинированы деятели культуры и искусства, создавшие визуальные продукты (кино, анимацию, телепрограммы, компьютерные программы), рассчитанные на детскую и юношескую аудиторию и внесшие значительный вклад в развитие аудиовизуального искусства.
Премию «Звездный мост» утверждает Президентский совет
, в состав которого входят:
А.Н.Медведев - киновед, президент «Фонда Ролана Быкова»
М.М.Хуциев - президент гильдии кинорежиссеров России, народный артист СССР
А.И. Сурикова – народная артистка России, кинорежиссер
Д.В. Харатьян - народный артист России
С.Б. Проханов – художественный руководитель «Театра ЛУНЫ», народный артист России
О И. Кабо - заслуженная артистка России
С.С. Говорухин – кинорежиссер документального кино
Ф.С. Хитрук – народный артист СССР
И.А. Литвак – режиссер, композитор, писатель
Художественный совет:
Художественный руководитель Б.Ю. Грачевский
(художественный руководитель киножурнала «Ералаш»)
Члены Художественного совета
На пресс-конференции много теплых слов было сказано о ветеранах.
Сергей Николаев: «Кинематограф также, как и люди, нуждается в памяти. Если мы не помним, то и памяти нет»
.
Чуть позже актер рассказал о совместной работе с Михаилом Пуговкиным и напомнил всем, что его именем названа звезда, куда мастер в шутку звал в гости. «Когда-нибудь мы к нему залетим на планету. А в целом надо радоваться тому, что такие великие люди были рядом с нами»
- подытожил Сергей Николаев.
Наталья Хорохорина поделилась своей радостью с журналистом: «Я как актриса болею за своих коллег на премии. Очень хорошо, что номинированы несколько актеров и актрис. Награды помогают нам осознать, что мы правильно выполняем свою работу»
.
Дмитрий Хаустов, как человек, представляющий в своем лице, телевидение (в свое время он был ведущим легендарной передачи «Спокойной ночи, малыши»), естественно обратил внимание на своих коллег: «Здорово, что детское телевидение возрождается, и мы ему помогаем. Сейчас очень много пришло молодых, и среди них есть люди, которые верят в то, что детское телевидение живо»
.
Лариса Преториус в заключение конференции призналась, как происходит отбор конкурсных работ: «Мы опираемся на опыт нескольких детских фестивалей. Большую роль также играют три составляющих: нравственность, патриотический дух и зрительский успех у детей»
.
А затем она предложила посмотреть пятнадцатиминутную нарезку из новой картины Станислава Лебедева «Осторожно, дети» с участием Сергея Гармаша. По духу будущий фильм напоминает классику детского кино - «Приключения Петрова и Васечкина». Интересно будет потом посмотреть на результат, потому как кадры получились интересными...
Премия «Звездный мост» будет ежегодно вручаться лучшим представителям профессии в области аудиовизуальных искусств. Среди лауреатов
- выдающиеся артисты, музыканты, режиссеры, композиторы, а также дебютанты. Лауреатами, становятся претенденты, набравшие две трети голосов состава Художественного совета.
СПИСОК НОМИНАНТОВ
ИГРОВОЕ КИНО
Режиссер:
Кудиненко А. (фильм «Розыгрыш»
)
Морозов Ю. (фильм «Золушка»)
Штром О. (фильм «Скалолазка»
)
Малюков А. (фильм «Мы из будущего»
)
Актриса:
Артемьева Л. (фильм «Золушка»)
Сташенко О. (фильм «Золушка»)
Горбань М. (фильм «Розыгрыш»)
Климова Е. (фильм «Мы из будущего»)
Актер:
Головин А. (фильм «Золушка»)
Терентьев А., Волкострелов Д. (фильм «Мы из будущего»)
Нагиев Д. (фильм «Скалолазка»)
Ребенок – актер:
Кудряшов С. (фильм «Русичи»)
Добрынина Н. (фильм «Кука»
)
Дебют:
Дмитриев Е. (фильм «Розыгрыш»)
Кудиненко А. (фильм «Розыгрыш»)
Мельникова Д. (фильм «Золушка»)
Прокопович К. (фильм «Русичи»)
Панина А. (фильм «Скалолазка»)
Продюсер:
Орел В. (фильм «Золушка»)
Бобров Ю. (фильм «Cкалолазка»)
Сидоренко В. (фильм «Русичи»)
Урушев О. (фильм «Русичи»)
Шумаков С. (фильм «Мы из будушего»)
АНИМАЦИОННОЕ КИНО
Режиссер:
Игнатенко А. («Ролли и Эльф: невероятные приключения»
)
Скворцова Е. («Колыбельные мира»)
Антонов С. («Новые приключения Мюнхгаузена»)
Художник:
Меринов С. («Куйгорож» из цикла Гора Самоцветов)
Маркелов О. («Илья Муромец и Соловей разбойник»)
Дебют:
Шмидт Д. («Маленькая Василиса»)
Чернова О. («Мышонок и лис»)
Кузнецова М. («Королевство кошек»)
Художественный руководитель:
Наумов Д. («Мультипотам»)
Максимов И. («Волшебный фонарь»)
Назаров Э. (Большая анимационная студия «Пилот»)
ТЕЛЕСЕРИАЛ
Режиссер:
Алдонин С., Васильева И. (телесериал «Папины дочки» телеканал СТС)
Панченко Д., Панченко В. (телесериал «Своя команда», телеканал «Бибигон»)
Козловский В., Арланов С. (телесериал «Ранетки», телеканал СТС)
Сценарист:
Огошков К., Щербаков Д. (телесериал «Своя команда», телеканал «Бибигон»)
Дусмухаметов В., Троцюк А., Шляппо В. (телесериал «Папины дочки», СТС)
Донская Т., Шевченко О., Назарова Н., Тиводар В. (телесериал «Ранетки», СТС)
ТЕЛЕПРОГРАММА
Телеведущий:
Кряковцев В. (телепрограмма «За семью печатями», телеканал «Бибигон»)
Киреев А. (телепрограмма «Вопрос на засыпку», телеканал «Теленяня»)
Канделаки Т. (телевикторина «Самый умный», телеканал СТС)
Продюсер:
Гуревич А. (телеканал «Бибигон»)
Cтоляров С. (телеканал «Школьник-ТВ»)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Компания – производитель «Бука»
Компания – производитель «Кирилл и Мефодий»
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ «ИГРЫ»
Компания – производитель «Новый диск»
Компания – производитель «1С»
МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Композитор:
Юдахина О.(детский музыкальный театр «Домисолька»)
Овсянников В. (Московский детский театр Эстрады)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Селиванов И.В.(художественный руководитель ТЮЗ «Ровесник»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ
ИСКУССТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
1. Пуговкин М.И. (приз памяти)
2. Приемыхов В.М (приз памяти)
3. Успенский Э.Н. (писатель)
4. Шаинский В.Я. (композитор)
5. Хитрук Ф.С. (аниматор)
6. Остер Г.Б. (писатель)
7. Шемякин М.(художник)
8. Магитон И.С. (кинорежиссер)
9. Юзовский М.И. (кинорежиссер)
10. Михалков С.В. (поэт)
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