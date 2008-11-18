«Звездный мост». Пресс-конференция

анонс

21 января 2015 Рейтинг новогодних телепремьер Фильм Алексея Пиманова «Мужчина в моей голове» занял второе место по объему аудитории среди премьер новогоднего эфира.

18 июня 2007 Пластилиновой вороне - 25 лет! Мультфильм "Пластилиновая ворона" для режиссeра Александра Татарского и композитора Григория Гладкова - счастливый случай и творческая эмблема. Эдуард Успенский за пять минут написал стихи, Гладков подобрал мелодию, а Татарский считает, что весь сценарий ему словно продиктовали.

7 января 2007 "Такие фильмы делают талантливым мир ..." В Центральном доме кино состоялась премьера фильма " В четверг и больше никогда". Этот фильм никогда не шел в широком прокате - только в клубах. В этой ленте Анатолия Эфроса Олег Даль показал нового героя времени.