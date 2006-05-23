Мы к вам, профессор, и вот по какому делу...

анонс

23 мая 2006

Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года. Этот фильм открыл эру советского звукового кино. В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.