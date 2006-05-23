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Мы к вам, профессор, и вот по какому делу...

19 ноября
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19 ноября 1988
По Центральному телевидению 19 ноября 1988 года впервые показывают "Собачье сердце" Владимира Бортко. Телевизионная экранизация повести М.Булгакова, бытовавшей в самиздате до самой горбачевской перестройки, стала настоящим событием. Кстати, повесть "Собачье сердце" была опубликована впервые в 1987 году (журнал "Знамя"), то есть всего за год до выхода картины на экран.
В "доперестроечные" годы невозможно было представить, что эта эта едкая сатира на хама, завладевшего страной, когда-либо будет экранизирована.
Из интервью Владимира Бортко (журнал "Столичный стиль" и "Media International Group" ):
"Худрук телевизионного объединения Ленфильма, замечательный режиссер Сергей Микаэлян дал мне почитать булгаковскую повесть, которую я до тех пор не знал. Так и появилось "Собачье сердце"…
Первые рецензии на этот фильм были разгромными, таких еще свет не видел. На следующий день после показа по телевизору "Собачьего сердца" я открыл центральные газеты. Советская власть живо откликалась на премьеры, не то что демократическая. Так вот, читаю: мы всякого дерьма навидались, но такого еще не видели, за это надо руки отрубать. А какие я разгромные письма получал! Но прошло время, и ему дали Государственную премию, массу призов. Наверное, нужно время для понимания."
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Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"
Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"
Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года. Этот фильм открыл эру советского звукового кино. В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.
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