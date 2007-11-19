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Продюсер Роман Борисевич и Кинокомпания «Коктебель» приступили к съемкам нового фильма Бориса Хлебникова.

19 ноября
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19 ноября 2007
Начались съемки третьей полнометражной картины режиссера Бориса Хлебникова "Сумасшедшая помощь", лауреата многочисленных премий престижных российских и европейских фестивалей за предыдущие работы.
О фильме:
Добрый, веселый, ленивый Евгений, снаряженный в дорогу тетей, приезжает в Москву из белорусской деревни на заработки… Криминальное происшествие неожиданно разлучает его с товарищами и оставляет одного без денег и документов.
Избит, ограблен, запуган – казалось, Евгений обречен стать бомжом...
Но случается чудо. Бездомного провинциала приветил незнакомый москвич! Добрый человек, бывший инженер, проявляет необычную чуткость и открытость. Евгений живет у него дома. Хозяин покоряет его простотой и благородством, а главное – увлекает его пафосом борьбы с повседневным злом сегодняшнего мегаполиса.
Стремление помочь людям оборачивается для наших героев серией непредсказуемых веселых приключений. В то же время герои замечают странную закономерность: похоже, все зло в их районе исходит от единственного человека – ненавидящего свою работу участкового милиционера...
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персоны
Борис Хлебников
фильмы
Сумасшедшая помощь

фотографии >>
Продюсер Роман Борисевич и Кинокомпания «Коктебель» приступили к съемкам нового фильма Бориса Хлебникова. фотографии
Продюсер Роман Борисевич и Кинокомпания «Коктебель» приступили к съемкам нового фильма Бориса Хлебникова. фотографии
Продюсер Роман Борисевич и Кинокомпания «Коктебель» приступили к съемкам нового фильма Бориса Хлебникова. фотографии
Продюсер Роман Борисевич и Кинокомпания «Коктебель» приступили к съемкам нового фильма Бориса Хлебникова. фотографии
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