Продюсер Роман Борисевич и Кинокомпания «Коктебель» приступили к съемкам нового фильма Бориса Хлебникова.

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21 января 2015 Рейтинг новогодних телепремьер Фильм Алексея Пиманова «Мужчина в моей голове» занял второе место по объему аудитории среди премьер новогоднего эфира.

8 ноября 2006 Мы к вам, профессор, и вот по какому делу... По Центральному телевидению 19 ноября 1988 года впервые показывают "Собачье сердце" Владимира Бортко. Телевизионная экранизация повести М.Булгакова, бытовавшей в самиздате до самой горбачевской перестройки, стала настоящим событием.

22 января 2007 Необходимо начать работу по созданию детской фильмы В Наркомпросе состоялось совещание о детском кино, созванное Агитпропом ЦК ВКП(б), Наркомпросом и ЦС ОДСК. С докладом "О задачах школьного кино" выступила Н.К. Крупская. После вступительного слова К.