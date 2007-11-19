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Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group

19 ноября
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19 ноября 2007
В ноябре в Одессе Кира Георгиевна Муратова начала съемки своей новой картины «Мелодия для шарманки». Сценарий фильма написан киевским драматургом Владимиром Зуевым в соавторстве с Кирой Муратовой. Главными героями в картине стали малолетние брат и сестра, оставшиеся без родителей. Детей пытаются разлучить, отправив в разные интернаты. Они сбегают, оказываются на улице и начинают отважно бороться за выживание. Детские роли исполняют Лена Косюк и Рома Бурлака. На «взрослые» роли приглашено созвездие муратовских актеров - Рената Литвинова, Олег Табаков, Наталия Бузько, Нина Русланова, Георгий Делиев, Оператор-постановщик фильма – Владимир Панков. Композитор – Валентин Сильвестров.
Кира Муратова, режиссер:
«Святочный рассказ или рождественская сказка – этот жанр ничем здесь не нарушен, а лишь адаптирован к сегодняшней реальности. Переплетение нежности и печали можно назвать мелодраматичным. Как и во всякой качественной мелодраме, социальное начало пронизывает эту ткань вдоль и поперек переплетениями категорических императивов. Голод, холод, сиротство, бедность, богатство – все это простые, внятные вещи, открыто и серьезно рассказывающие о своей сущности. Никаких головоломных психологических или формальных изысков не заложено в этом сценарии. Ну, разве что, одна забавная загадка человеческой природы – загадка потребности игры. Я имею в виду изящную и оригинальную мистификацию в супермаркете, когда золотая молодежь изображает из себя воров-клептоманов, подчеркивая, обрамляя и сопровождая действия голодной девочки, ворующей насущный хлеб».
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фильмы
Мелодия для шарманки

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Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group фотографии
Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group фотографии
Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group фотографии
Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group фотографии
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