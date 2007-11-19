Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group

анонс

Фильм Сергея Струсовского «Блаженная» удостоился серебряной награды «Silver Remi Award» на «Worldfest» в Хьюстоне.

3 июля 2007 года в кинотеатре «Пушкинский» состоялась столь долгожданная премьера фильма "Натурщица".

13 февраля 2012

«Макс Пэйн»: Премьера

20 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нашумевшей задолго до выхода на экран экранизации культовой компьютерной игры «Макс Пэйн» с Марком Уолбергом в заглавной роли.