«Кино без барьеров». Закрытие

анонс

30-ый Московский международный кинофестиваль близится к завершению. Большое жюри во главе с Лив Ульман заканчивает просмотр конкурсных лент, российская программа в Доме кино подходит к концу, но праздник кино продолжается.

10 июня 2006

Телевизионное кино. Начало.

В этот день, 17 июня 1968 года была создана первая в стране (СССР) профессиональная организация, которой предписывалась творческая задача — создание телевизионных фильмов. Каждый год творческое объединение "Экран" выпускало на киностудиях системы "Госкино" и на собственных съемочных площадках до 120 одно- и многосерийных художественных фильмов, фильмов-спектаклей, фильмов-балетов, фильмов-опер и музыкальных фильмов-портретов.