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«Кино без барьеров». Закрытие

19 ноября
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19 ноября 2008
17 ноября в малом зале театра «Et Cetera» состоялась церемония закрытия IV Международного Кинофестиваля по проблемам инвалидов «Кино без барьеров».
Началось торжество с опозданием на час, что сыграло немаловажную роль в дальнейшем действии, так как ведущий – известный по сериалу «Кадетство» актер Борис Корчевников – постоянно напоминал всем, что неполадки со звуком, путаница в сценарии создают некую домашнюю обстановку, почти театральный прогон. Как правильно сказал молодой актер, «это официальный церемония, но без всякого официоза».
На этот раз призов стало больше, потому как организаторы и жюри фестиваля решили учредить специальные призы. А началось все с видеодневника, в котором запечатлелись события последних дней.
Александр Митта на прошлом фестивале выразил общую мысль: «Это фестиваль не для инвалидов, а про инвалидов. Он нужен всем нам, не инвалидам».
И церемония старалась поддерживать эту идею, начав с приза за самый жизнеутверждающий фильм. Им, кстати, оказался фильм, который я отметил про себя во время просмотра, - «18 кг любви» Дани Менкина.
Праздник между тем продолжался. На небольшой сцене выступали детский театр «Пиано», ансамбль юных саксофонистов и победители чемпионата России по спортивным танцам среди инвалидов Ирина Гордеева и Александр Ляпин (герои фильма «Люди как люди»).
Долгожданные награды получили такие фильмы, как «Последний полет» Ива Ланглуа, «Мой маленький братик с Луны» Фредерика Филиба, «Мир простодушных» Тофика Шахвердиева (на что режиссер пошутил, что иначе и не могло быть, ведь жюри и организаторы и многие участники – его друзья). Призы вручали документалисты Владимир Герчиков, Мария Кравченко, актриса Любовь Тихомирова, режиссеры Александр Горшанов и Али Хамраев, но многие победители награды увидят уже спустя некоторое время, потому как разъехались по своим домам и странам.
Гран-При достался по политическим и личным соображениям председателя жюри Али Хамраева иранской картине «Мина». Именитый режиссер признался, что сам два раза чудом избежал мины, так как судьба его забрасывала в самые неожиданные места, среди которых были и минные поля.
По окончании фестиваля его директор Роза Денис пожелала всем новых встреч через два года и пригласила к праздничному столу, который ждал всех в фойе легендарного театра под руководством Александра Калягина.
За бокалом вина и шашлыком участники и гости фестиваля обсуждали решения жюри и увиденные картины, но больше всего всех волновала новая встреча через два года. И, мне кажется, судьба «Кино без барьеров» сложится удачно, несмотря на множество недостатков. Хотя даже Московский Международный Кинофестиваль, как вам известно, проходит не без ляпов. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы мы снова встретились и удивлялись этим необычным картинам.
Напоследок хочется процитировать правильную мысль Владимира Герчикова: «Сейчас в условиях кризиса вместо блокбастеров надо показывать фильмы нашего фестиваля. Все наши проблемы – это ерунда по сравнению с тем, что могут делать герои этих фильмов!»
НАГРАДЫ
«Самый жизнеутверждающий фильм» - «18 кг любви» (Израиль, Дани Менкин)
«Лучший короткометражный документальный фильм» - «Шагни!» (Канада, Тамас Уормсер)
«Лучший полнометражный документальный фильм» - «Последний полет» (Канада, Ив Ланглуа)
«Лучший короткометражный художественный фильм» - «Чудо» (США, Джефри Джон Смит)
«Лучший полнометражный художественный фильм» - «Особые люди» (Великобритания, Джастин Эдгар)
«Лучший фильм о спорте» - «Сидящие быки» (Италия-Франция, Фабрицио Скапин, Клаудио Каваллари)
«Приз зрительских детских симпатий» - «Мой маленький братик с Луны» (Франция, Фредерик Филиба), «Прозрение» (Россия, Глеб Добровольский)
«Лучший фильм о детях» - «Мои четверо детей» (Израиль, Ницца Гоген)
«Лучший фильм о любви» - «Да как ты смеешь?» (Израиль, Лизка Асса)
«Лучший фильм о семье» - «Семья слепых» (Россия, Николай Макаров)
«Лучший ролик социальной рекламы» - «Жалость не пройдет» (США, Бенджамин Сноу)
«Приз зрительских симпатий» - «Лешкина мама» (Россия, Денис Бевз)
«Специальный приз за самое юное участие» - «Многообразие бесценного» (США, Дрю Голдсмит)
«Специальный приз за социальную остроту и смелость» - «Точка зрения» (Узбекистан, Мехрибон Саатова)
«Специальный приз за верность теме» - «Мир простодушных» (Россия, Тофик Шахвердиев)
Гран-При – «Мина» (Иран, Хушанг Мирзаи)

Макс Милиан
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«Кино без барьеров». Закрытие фотографии
«Кино без барьеров». Закрытие фотографии
«Кино без барьеров». Закрытие фотографии
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