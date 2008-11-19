«Кино без барьеров». Закрытие

17 ноября в малом зале театра «Et Cetera»
состоялась церемония закрытия IV Международного Кинофестиваля по проблемам инвалидов «Кино без барьеров»
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Началось торжество с опозданием на час, что сыграло немаловажную роль в дальнейшем действии, так как ведущий – известный по сериалу «Кадетство»
актер Борис Корчевников – постоянно напоминал всем, что неполадки со звуком, путаница в сценарии создают некую домашнюю обстановку, почти театральный прогон. Как правильно сказал молодой актер, «это официальный церемония, но без всякого официоза»
.
На этот раз призов стало больше, потому как организаторы и жюри фестиваля решили учредить специальные призы. А началось все с видеодневника, в котором запечатлелись события последних дней.
Александр Митта на прошлом фестивале выразил общую мысль: «Это фестиваль не для инвалидов, а про инвалидов. Он нужен всем нам, не инвалидам»
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И церемония старалась поддерживать эту идею, начав с приза за самый жизнеутверждающий фильм. Им, кстати, оказался фильм, который я отметил про себя во время просмотра, - «18 кг любви»
Дани Менкина.
Праздник между тем продолжался. На небольшой сцене выступали детский театр «Пиано», ансамбль юных саксофонистов и победители чемпионата России по спортивным танцам среди инвалидов Ирина Гордеева и Александр Ляпин (герои фильма «Люди как люди»
).
Долгожданные награды получили такие фильмы, как «Последний полет»
Ива Ланглуа, «Мой маленький братик с Луны»
Фредерика Филиба, «Мир простодушных»
Тофика Шахвердиева (на что режиссер пошутил, что иначе и не могло быть, ведь жюри и организаторы и многие участники – его друзья). Призы вручали документалисты Владимир Герчиков, Мария Кравченко, актриса Любовь Тихомирова, режиссеры Александр Горшанов и Али Хамраев, но многие победители награды увидят уже спустя некоторое время, потому как разъехались по своим домам и странам.
Гран-При достался по политическим и личным соображениям председателя жюри Али Хамраева иранской картине «Мина». Именитый режиссер признался, что сам два раза чудом избежал мины, так как судьба его забрасывала в самые неожиданные места, среди которых были и минные поля.
По окончании фестиваля его директор Роза Денис пожелала всем новых встреч через два года и пригласила к праздничному столу, который ждал всех в фойе легендарного театра под руководством Александра Калягина.
За бокалом вина и шашлыком участники и гости фестиваля обсуждали решения жюри и увиденные картины, но больше всего всех волновала новая встреча через два года. И, мне кажется, судьба «Кино без барьеров» сложится удачно, несмотря на множество недостатков. Хотя даже Московский Международный Кинофестиваль
, как вам известно, проходит не без ляпов. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы мы снова встретились и удивлялись этим необычным картинам.
Напоследок хочется процитировать правильную мысль Владимира Герчикова: «Сейчас в условиях кризиса вместо блокбастеров надо показывать фильмы нашего фестиваля. Все наши проблемы – это ерунда по сравнению с тем, что могут делать герои этих фильмов!»
НАГРАДЫ
«Самый жизнеутверждающий фильм»
- «18 кг любви» (Израиль, Дани Менкин)
«Лучший короткометражный документальный фильм»
- «Шагни!» (Канада, Тамас Уормсер)
«Лучший полнометражный документальный фильм»
- «Последний полет» (Канада, Ив Ланглуа)
«Лучший короткометражный художественный фильм»
- «Чудо» (США, Джефри Джон Смит)
«Лучший полнометражный художественный фильм»
- «Особые люди» (Великобритания, Джастин Эдгар)
«Лучший фильм о спорте»
- «Сидящие быки» (Италия-Франция, Фабрицио Скапин, Клаудио Каваллари)
«Приз зрительских детских симпатий»
- «Мой маленький братик с Луны» (Франция, Фредерик Филиба), «Прозрение» (Россия, Глеб Добровольский)
«Лучший фильм о детях»
- «Мои четверо детей» (Израиль, Ницца Гоген)
«Лучший фильм о любви»
- «Да как ты смеешь?» (Израиль, Лизка Асса)
«Лучший фильм о семье»
- «Семья слепых» (Россия, Николай Макаров)
«Лучший ролик социальной рекламы»
- «Жалость не пройдет» (США, Бенджамин Сноу)
«Приз зрительских симпатий»
- «Лешкина мама» (Россия, Денис Бевз)
«Специальный приз за самое юное участие»
- «Многообразие бесценного» (США, Дрю Голдсмит)
«Специальный приз за социальную остроту и смелость»
- «Точка зрения» (Узбекистан, Мехрибон Саатова)
«Специальный приз за верность теме»
- «Мир простодушных» (Россия, Тофик Шахвердиев)
Гран-При
– «Мина» (Иран, Хушанг Мирзаи)
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